Honor Magic V2: Чим здивує новий флагман

UAportal розповів, що довгоочікуваний Honor Magic V2, який позиціонується як найлегший і найтонший складаний смартфон на ринку, нарешті добереться до Європи. Наразі офіційно оголошено його дату виходу на європейський ринок.

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Ціна та коли очікувати

Дебют Honor Magic V2 запланований на 26 січня. Ця подія обіцяє оприлюднити не лише ціну, але й дату запуску довгоочікуваного пристрою. Цей гаджет може бути оцінений у 1599 євро.

Що відомо

Для тих, хто не знайомий з продуктом, Honor Magic V2 демонструє чудове поєднання інновацій та інженерної витонченості. Будучи найлегшим і найтоншим складним смартфоном на сьогоднішній день, він представляє користувачам зручний і витончений пристрій.

Екран

Два OLED-дисплеї LTPO з похвальною частотою оновлення кадрів 120 Гц. Внутрішній екран розширюється до вражаючої діагоналі 7,92 дюйма з роздільною здатністю 2344×2156p та яскравістю 1600 ніт. Зовнішній екран, з іншого боку, має діагональ 6,43" і роздільну здатність 2376×1060p, яскравість підсвічування 2500 ніт.

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Продуктивність

Що стосується продуктивності, то пристрій працює на розігнаній версії чіпа Snapdragon 8 Gen 2, що обіцяє плавну та ефективну роботу. Крім того, Honor Magic V2 оснащений надійним акумулятором ємністю 5000 мАг і зарядним пристроєм потужністю 66 Вт. Смартфон також виділяється своїми чудовими 16 ГБ оперативної пам'яті та щедрою внутрішньою пам'яттю, що варіюється від 256 ГБ до 1 ТБ.

Камера

Камера Honor Magic V2 складається з сучасної основного модуля на 50 Мп та додаткових на 50 Мп + 20 Мп, що забезпечує бездоганну якість зображень. На передній панелі користувачів зустрічають дві 16-Мп фронтальні камери, що підвищують якість селфі.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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