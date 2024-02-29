Смартгодинник Xiaomi Watch 2: доступне попереднє замовлення для Європи

UAportal розповів, що довгоочікуваний смартгодинник Xiaomi Watch 2 тепер доступний для попереднього замовлення на Amazon. Покупці можуть замовити свій пристрій заздалегідь і стати одними з перших, хто випробує цю передову технологію.

Дизайн

Годинник Xiaomi Watch 2 доступний у двох елегантних та стильних кольорах – чорному та білому, за ціною 199,99 євро на платформі Amazon. Не пропустіть можливість стати власником цього надсучасного пристрою.

Ключові особливості та характеристики

Xiaomi Watch 2 дебютує разом з флагманським Xiaomi 14 Ultra на майбутній презентації 25 лютого, що викличе ще більший ажіотаж. Годинник має 46-міліметровий корпус і 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 466×466p. Користувачі неодмінно оцінять зручність функції Always-on.

Xiaomi Watch 2 оснащений передовим чіпом Snapdragon Wear W5+ Gen 1, який забезпечує потужну продуктивність. Працюючи на операційній системі Wear OS, ґаджет зможе безперебійно та довго працювати.

Крім того, цей смартгодинник має виняткові функції, зокрема, захист від води, підтримку понад 150 спортивних режимів і безліч датчиків для моніторингу стану здоров'я. Завдяки NFC, GPS та Bluetooth 5.2, ви завжди будете на зв'язку та матимете під рукою все необхідне. Однак важливо зазначити, що підтримка LTE для цієї моделі буде недоступна.

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