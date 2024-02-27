Windows 10 чи Windows 11: яку операційну систему обрати

Порівняння Windows 10 і Windows 11 виявляє суттєві відмінності та помітні досягнення. UAportal розповів детальніше про ці дві операційні системи.

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Інтерфейс

Windows 11 має сучасніший і витонченіший дизайн, у порівнянні з Windows 10. Меню "Пуск" тепер є в центрі, і воно має більш впорядкований і візуально привабливий вигляд. Загальний користувацький інтерфейс став інтуїтивно зрозумілішим і простішим для навігації.

Ефективність і швидкість

Windows 11 оптимізована для швидшої роботи та покращеної продуктивності, порівняно з Windows 10. Вона використовує менше ресурсів, має краще керування віртуальним робочим столом і пропонує кращу продуктивність в іграх, завдяки підтримці DirectStorage та Auto HDR. Ці вдосконалення роблять її високоефективною та швидкою операційною системою для різних завдань і додатків.

Сумісність

Windows 11 пропонує кращу сумісність з новим обладнанням та програмним забезпеченням, що дозволяє користувачам легко інтегрувати різні пристрої та програми. Вона також легко інтегрується з Microsoft Teams, забезпечуючи легке спілкування та співпрацю, підвищуючи загальну продуктивність і зручність роботи користувачів.

Безпека

У Windows 11 впроваджено вдосконалені функції безпеки, такі як апаратний захист, Windows Hello та покращене шифрування для кращого захисту даних користувачів та їхньої приватності. Ці вдосконалення надають користувачам додатковий душевний спокій і впевненість у збереженні безпеки їхньої особистої інформації.

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