Слід тримати рот на замку: молодик у жовтні може зруйнувати життя одного знаку зодіаку

Молодик, який відбудеться в суботу, 14 жовтня, поєднуватиметься з кільцевим сонячним затемненням. Хоча воно пройде під знаком Терезів, які вважаються взірцем спокою та врівноваженості, загрожує великими проблемами та скандалами одному знаку зодіаку.

За словами астрологів, Левам варто підготуватися до найважчого часу. Конфлікти буквально витатимуть у повітрі, а напруження емоцій досягне межі, тому хоча б іноді слід тримати рот на замку.

Енергія молодика у Терезах несе очищення, тому Леви відчують: настав час заглянути глибоко всередину себе і витягнути назовні найпотаємніші мрії. Місяць спонукає довіряти своїй інтуїції.

Але сонячне затемнення, яке також припадає на цю дату, сплутає всі карти. Його енергія виявиться дуже руйнівною та інтенсивною – уродженці знаку можуть зіткнутися з несподіваними подіями чи змінами, з якими важко впоратися. Це може зруйнувати життя.

Левам доведеться боротися за своє майбутнє та відстоювати мрії та плани. Сварки та скандали ймовірні не лише з другою половинкою та родичами, а й із колегами. Обернутися все у любовних стосунках може розставанням, а на роботі – звільненням.

Левам потрібно проявити терплячість – вирішення вашого конфлікту можливе, але ви повинні зберігати холоднокровність. Пам'ятайте, що наслідки своїх вчинків у цей день відчуватимете протягом шести місяців.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.