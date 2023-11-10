Казкова удача чи одні проблеми? Гороскоп на 2024 рік для всіх знаків зодіаку

До наступного року залишилося не так багато часу, тому астрологи вже склали гороскоп для всіх знаків зодіаку. Фахівці зі зірок твердять, що змін буде багато, але нові можливості багатьох теж порадують. Читайте детальніше!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Люди, народжені під цим знаком, розпочнуть 2024 рік із подорожей. Овни також переосмислять свої довгострокові цілі та почнуть приділяти увагу міжособистісним стосункам, що дозволить залагодити конфлікти.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Цей земний знак у 2024 році матиме особистісне зростання, особливо на духовному рівні. Юпітер принесе достаток та енергію для нових проєктів, але доведеться сприймати зміни плавно, щоб не впасти в тривогу через вихід із зони комфорту.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

2024 рік для Близнюків розпочнеться з ретроградного Меркурія у Стрільці. Це безпосередньо впливає на те, як вони ставляться до близьких людей і як вони сприйматимуть увесь досвід, який їм доведеться прожити. Вони відчують себе більш вдумливими та творчими і зможуть досягти своєї мети з великою завзятістю.

Рак (22 червня – 22 липня)

У Раків інтуїція у 2024 році буде особливо сильною. Доля подарує їм шанс втілити в життя найпотаємніші бажання. 2023 видався для цих людей непростим, але наступний рік принесе ясність і любов до себе.

Лев (23 липня – 22 серпня)

На Левів чекає рік, повний творчості та успіху. Але вони повинні навчатися слухати інших та співпрацювати для досягнення групових цілей. Тільки так вони зможуть досягти здорового лідерства та успіху.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Діва зустріне 2024 з Місяцем у своєму астрологічному будинку. Це означає, що уродженці знаку будуть більш чутливими, ніж зазвичай, і зможуть зав'язати нові міжособистісні зв'язки. На роботі на цей знак чекають значні позитивні зміни.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Управителька Терезів Венера пройде через знак Стрільця, що, безсумнівно, наповнить їх творчістю та драйвом. Уродженці знаку отримуватимуть туристичний досвід та спілкуватимуться з людьми, які абсолютно відрізняються від них.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Управитель цього знаку Плутон пройде через Козеріг. Це означає, що 2024 принесе Скорпіонам багато змін. Здатність трансформуватися дозволить уродженцям знаку адаптуватися, але дорога буде важкою.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

На шукачів пригод чекає багато поїздок. Юпітер, який пройде через знак Тельця, змусить Стрільців замислитись про серйозні проєкти на новий рік. Їм слід усе ретельно обміркувати, перш ніж діяти, і насамперед заздалегідь спланувати зміни, які відбудуться.

Козеріг (22 грудня - 20 січня)

2024 рік для багатьох Козерогів починається зі святкування днів народження. Люди цього знаку мають велику силу і здатні досягти великих цілей. Але проходження правлячої планети Сатурна через Риби зробить їх дуже чутливими та вразливими.

Водолій (21 січня – 22 лютого)

Водолії матимуть глибокий зв'язок із природою. Вони мають сили боротися за колективні справи, і наступний рік не стане винятком. Трансформація йде пліч-о-пліч з наполегливістю, і Водолії чітко зрозуміють, чого хочуть від життя.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Останній знак зодіакального колеса почне 2024 з деякого плутанини у стосунках У перші кілька місяців цим людям буде складно спілкуватися, оскільки вони намагатимуться ставити на перше місце свої особисті потреби (що вони не звикли). Але вони зможуть знайти необхідні сили для досягнення своїх цілей у новому році.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.