Щедрий та дбайливий: факти з життя Джорджа Клуні

Джордж Клуні, відомий актор, режисер, відданий чоловік і люблячий батько, десятиліттями зачаровував глядачів через екран. Хоча може здаватися, що ми знаємо про цю голлівудську ікону все, UAportal підготував кілька дивовижних фактів, які проливають нове світло на його характер.

Прихована спортивна мрія

Невідомо для багатьох, Клуні плекав мрію стати професійним бейсболістом. Одного разу він зізнався: "У шкільні роки я мав виняткові навички гри на полі. Однак, мої кидкові здібності були недостатніми. Я щиро вірив, що бейсбол стане моїм покликанням".

Вірний супутник

Протягом майже двох десятиліть Клуні з любов'ю піклувався про свою домашню свиню Макса. Цей несподіваний зв'язок тривав 18 років, дивуючи ветеринарів, вражених довголіттям Макса.

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Жест вдячності

Висловлюючи свою вдячність друзям, які підтримували його протягом усієї кар'єри, Джордж влаштував звану вечерю для 14 своїх найближчих товаришів.

Однак на цьому сюрприз не закінчився. Кожен друг отримав приголомшливий подарунок у розмірі одного мільйона доларів.

Першопроходець на церемонії вручення "Оскара"

Клуні вписав своє ім'я в історію, ставши першим актором, який отримав номінації на премію "Оскар" у шести різних категоріях.

Його номінація за продюсування фільму "Арго" разом з Беном Аффлеком стала шостою номінацією в різних сферах, включаючи сценарій, режисуру та акторську майстерність.

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