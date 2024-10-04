Щастя не буде! Названо знаки зодіаку, яких тягне один до одного, але вони не сумісні

Є знаки зодіаку, представники яких зачаровують один одного чи не з першого погляду, але не можуть бути щасливими разом. Астрологи розкрили, у чому причина!

Водолій та Рак

Водолій зводить Рака з розуму своєю холоднокровністю та стриманістю. Стосунки між ними виявляються токсичними саме через різні підходи до життя. Водолії ніколи не зможуть отримати свободу від свого партнера, а Раки не відчують себе у безпеці.

Рак та Терези

Кокетливі та привабливі Терези з першого погляду зачаровують Раків, які постійно потребують підтримки. Стосунки між ними романтичні, хвилюючі та чарівні, але... вони не тривають довго! Насправді Рак і Терези по-різному переживають сентиментальні стосунки: Рак щосили намагається висловити свої почуття, але часто здається холодним, а Терези завжди відкриті для нових стосунків.

Овен і Телець

Третє місце серед пар із найгіршою сумісністю посідають Овен та Телець. Овен – незалежний знак, навіть у коханні, тоді як у Тельця є вроджена потреба у турботі та сім'ї. Стихії двох знаків – Вогню та Землі – несумісні. Часто союз народжується з дуже сильного тяжіння, але закінчується погано.

Риби та Близнюки

Риби та Близнюки неймовірно схожі один на одного: вони життєрадісні. Не дивно, що їх тягне одне до одного. Але бути схожими не означає бути разом. Насправді Риби душать Близнюків, які мріють про особистий простір. Початок буде веселим і сповненим пристрастей, але пізніше ситуація погіршиться і все закінчиться розривом.

Лев та Скорпіон

Лева завжди приваблює Скорпіон, оскільки Скорпіон оповитий ореолом таємничості і є неприборканим та сміливим знаком. Лев не почувається впевнено у цих стосунках, він всіляко намагається зрозуміти і розшифрувати незрозумілого Скорпіона з емоційної точки зору. Кохання у цій парі перетворюється на постійну боротьбу. Обидва знаки контролюватимуть стосунки, конфліктуватимуть із приводу всього, доки вони не розійдуться.

Овен та Скорпіон

Запальні та пристрасні представники обох знаків часто відчувають сексуальний потяг один до одного. У спальні Овен та Скорпіон відчувають великі емоції, але у реальному житті щодня виникають постійні розбіжності. Через це стосунки руйнуються.

Близнюки та Діва

Цими знаками зодіаку керує Меркурій, і здавалося б, що вони підходять для створення пари. Близнюки та Діва дотепні та дуже розумні. Але насправді знак Діви дуже відрізняється від знаку Близнюків. Характер Близнюків дуже непостійний, що згодом вимотує Діву, яка безуспішно намагається всіляко контролювати свого партнера.

Лев та Козоріг

Лев і Козеріг здаються ідеальною парою, і не випадково їх тягне один до одного. Козоріг почувається в безпеці з гордим і сильним Левом, але Лев заінтригований Козорогом. Після початкового періоду пристрасті Лев стає невпевненим у собі і страждає від постійної критики з боку Козорога. Зрештою, подібні союзи закінчуються фіаско.

Стрілець та Козоріг

Протилежності притягуються: це стосується Стрільця та Козорога. Перший – відкритий та пристрасний, другий – більш сором'язливий та консервативний. Результат виходить вибуховий, з великою сексуальною напругою, яка змушує їх краще вивчити один одного. Однак, як тільки сильні емоції минають, союз Стрільця та Козорога не витримує рутинного випробування. Їхні інтереси дуже різні, і стосунки поступово згасають.

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