Найнапруженіші трилери: топ-5 фільмів, які захоплюють дух

UAportal підготував добірку захопливих трилерів, які підкорили глядачів по всьому світу. Від жахів до складних таємниць – цей список демонструє розмаїття та винахідливість сучасного кінематографа.

Тихе місце

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Трилер, жахи, фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 90 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Майкл Бей, Ендрю Форм та Бред Фуллер

У світі, спустошеному сліпими інопланетними хижаками з гострим слухом, сім'я Ебботтів живе в тиші, щоб вижити. Їхнє тихе існування на віддаленій фермі – це ретельна обережність, щоб не привабити цих смертоносних істот. Їхня стратегія виживання піддається серйозному випробуванню, що призводить до сутичок з хижаками.

"Пошук"

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Драма, містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 102 хвилини

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Тимур Бекмамбетов, Сев Оганян

"Пошук" розповідає про відчайдушні спроби Девіда Кіма знайти свою зниклу доньку Марго, використовуючи цифрові сліди її онлайн-життя. Протягом кількох днів від зниклої дівчинки не має жодних слідів, і Девід разом із рішучим детективом починають пошук через її соціальні мережі, щоб розгадати таємницю.

"Вдови"

Рейтинг IMDB: 6.9

Жанр: Кримінал, драма, трилер

Країна виробництва: Великобританія, США

Тривалість: 129 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Стів МакКвін, Ієн Каннінг

"Вдови" – це історія чотирьох жінок, пов'язаних злочинною діяльністю своїх покійних чоловіків, перед якими постає похмуре майбутнє, сповнене боргів і небезпеки. Відкинувши своє горе, вони об'єднуються, щоб розробити план, як здобути свободу, завершивши невдале пограбування.

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"Спадковість"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Трилер, жахи, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 127 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: Кевін Фрейкс, Ларс Кнудсен, Бадді Патрік

"Спадковість" розповідає про те, як спокійне життя сім'ї перетворюється на хаос після загадкової смерті бабусі. Ця втрата розкриває похмуру сімейну таємницю, яка може приректи їх усіх на загибель, зображену через моторошну оповідь, що випробовує їхній здоровий глузд. Коли вони дізнаються про минуле своїх предків, відкривається жахлива правда з фатальними наслідками.

"Тенет"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Трилер, фантастика, екшн

Країна виробництва: США, Великобританія

Тривалість: 150 хвилин

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Крістофер Нолан, Емма Томас

"Тенет" переплітає долю світу зі зміною часу, показуючи головного героя, який захищає майбутнє за допомогою часових експериментів. Вирушаючи на місію через різні країни, він бореться з майбутньою загрозою, використовуючи "інверсію" – метод зворотного ходу часу. Його подорож розкриває складний світ міжнародного шпигунства, де лояльність мінлива, а досягнення цілей залежить від часу.

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