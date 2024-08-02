Найгірші дні у серпні для вашого знаку зодіаку: які будуть несподіванки

Попри те, що серпень вважають початком оксамитового сезону, у останній місяць літа кожному знаку зодіаку варто бути обережним. Адже усім доведеться зіткнутися з проблемами, які можуть виникнути в певний день цього місяця.

Астрологи попереджають про те, що серпень принесе моменти викликів і труднощів для кожного знака Зодіаку. Тому у цей час варто зберігати спокій, терпіння та уникати імпульсивних рішень, йдеться у матеріалі Оfeminin .

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Овен

17 серпня може стати для Овна днем, повним розчарувань і викликів. Марс, ваша планета-охоронець, перебуватиме в несприятливому аспекті до Сатурна. У цей день ви можете відчувати себе пригніченими своїми обов’язками і зіткнутися з опором у досягненні своїх цілей.

Телець

Небезпечний день - 20 серпня, адже Венера, ваша планета-охоронець, перебуватиме в несприятливому аспекті до Плутона. Можлива напруга в міжособистісних стосунках, а також почуття тривоги і ревнощів. Намагайтеся зберігати спокій і уникати конфронтації.

Близнюки

16 серпня може принести Близнюкам труднощі у спілкуванні, адже Меркурій, ваша планета-охоронець, перебуватиме в несприятливому аспекті до Нептуна. У цей день у вас можуть виникнути проблеми з чітким висловленням думок і зіткнутися з нерозумінням. Не варто у цей день приймати важливі рішення.

Рак

21 серпня буде важким днем для Раків, адже Місяць, який керує вашим знаком, буде в несприятливому аспекті до Марса. Ви можете відчувати себе більш емоційними та сприйнятливими до стресу. Сімейні конфлікти та напруга вдома можуть бути більш помітними, тому намагайтеся зберігати спокій і уникати делікатних тем.

Лев

23 серпня для Лева може стати несприятливим днем, адже Сонце, ваша планета-охоронець, буде перебувати в несприятливому аспекті до Урана. У цей день вас можуть чекати несподівані зміни і труднощі, які порушать ваші плани. Намагайтеся бути гнучкими і готовими до непередбачених ситуацій.

Діва

26 серпня буде складним днем для Дів, адже Меркурій, ваша планета-охоронець, перебуватиме в несприятливому аспекті до Сатурна. Можливі затримки і проблеми на роботі, а також труднощі в спілкуванні з оточуючими. Постарайтеся запастися терпінням і ретельно планувати свої дії.

Терези

19 серпня для Терезів можуть бути випробування. Венера, ваша планета-охоронець, перебуватиме в несприятливому аспекті до Урану. У цей день ви можете відчувати більше нервозності та тривоги. Можливі несподівані зміни у відносинах і напруга в любовній сфері. Намагайтеся уникати імпульсивних реакцій і зберігайте спокій.

Скорпіон

22 серпня буде важким днем для Скорпіона. Плутон, ваша планета-охоронець, перебуватиме в несприятливому аспекті до Венери. Можлива напруженість у стосунках і почуття ревнощів. У цей день варто уникати конфліктів і зосередитися на самоаналізі, щоб зрозуміти свої емоції.

Стрілець

18 серпня може принести Стрільцям труднощі і розчарування. Юпітер, ваша планета-охоронець, перебуватиме в несприятливому аспекті до Нептуна. У цей день ви можете відчути себе розгубленим і важко реалізувати свої плани. Намагайтеся уникати прийняття важливих рішень.

Козеріг

29 серпня буде непростим днем для Козерога. Сатурн, ваша планета-охоронець, буде перебувати в несприятливому аспекті до Марса. Можливі конфлікти на роботі та труднощі у виконанні завдань. У цей день варто зберігати спокій і зосередитися на пріоритетах.

Водолій

20 серпня для Водоліїв може стати випробуванням. Уран, ваша планета-охоронець, перебуватиме в несприятливому аспекті до Меркурія. У цей день можуть виникнути труднощі в спілкуванні і несподівані зміни в планах. Намагайтеся бути гнучкими і відкритими до нових рішень.

Риба

24 серпня буде важким днем ​​для Риб. Нептун, ваша планета-охоронець, перебуватиме в несприятливому аспекті до Сатурна. Ви можете відчувати себе пригніченим і відчувати труднощі в реалізації своїх мрій. У цей день варто зосередитися на медитаціях і відпочинку.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли які недоліки знаку зодіака Діва.

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