Кольори нігтів за знаками зодіаку: який відтінок підходить саме вам

Колір лаку для нігтів не лише прикрашає ваші руки, але й може відображати наші внутрішні стани. Кожен знак зодіаку має унікальні риси і його смаки також можна побачити в виборі кольору манікюру.

Що кажуть астрологи про ваш вибір кольору лаку для нігтів? Видання оfeminin поглиблюється у світ косметичних пристрастей, щоб знайти ідеальний відтінок для вашого знаку.

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Овен, Телець, Близнюки

Люди, народжені під знаком Овна, є надзвичайно енергійними та відважними. Їм ідеально підійдуть червоний, помаранчевий або жовтий відтінки лаку для нігтів, що підкреслять їхню сміливість і життєву енергію.

Тельці цінують розкіш і красу в усьому навколо. Для них найбільш вдалими виборами будуть коричневі і зелені відтінки нігтьового лаку, які підкреслять їхню стійкість і чуттєвість до краси.

Близнюки відомі своєю креативністю та любов'ю до різноманіття. Для цього знаку ідеально підходять пастельні відтінки нігтьового лаку, які виражають їхню легкість і естетичний смак.

Рак, Лев, Діва

Раки зодіаку відомі своєю ніжністю та чутливістю. Вони найкраще почувають себе в синьому, бірюзовому або сріблястому відтінках нігтьового лаку, що підкреслює їхню емоційність і тонкість.

Леви, які люблять бути в центрі уваги, часто обирають інтенсивні кольори для своїх нігтів, такі як золотий, фіолетовий або червоний. Це допомагає їм виражати свою сміливість і силу.

Зодіакальні Діви найкраще виглядають у природних та нейтральних кольорах. Для них ідеальним варіантом будуть бежевий і ніжні відтінки зеленого, які підкреслять їхню природну красу і елегантність.

Терези, Скорпіон, Стрілець

Терези завжди прагнуть до гармонії і балансу. Для представників цього знака зодіаку ідеальними кольорами нігтів є ніжний рожевий або загадковий фіолетовий, які допомагають підтримувати їхню естетичну гармонію.

Скорпіони, зі своєю чуттєвістю та глибокими переживаннями, часто обирають кольори, які відображають їхню інтенсивність. Для них ідеально підходять насичений бордовий і темно-фіолетовий, які підкреслюють їхню сильну емоційну природу.

Жінки-Стрільці, сповнені енергії та життєрадісності, часто вибирають яскраві кольори для своїх нігтів. Вони найбільше люблять виразний помаранчевий і сонячний жовтий, що підкреслює їхню енергію та оптимізм.

Козеріг, Водолій, Риби

Козероги завжди цінують серйозність і честолюбство. Найбільш вигідними для них виявляються темно-сині або чорні нігті, що підкреслюють їхню дисциплінованість і суворість у ставленні до життя.

Водолії, як ексцентричні особистості, завжди відкриті до експериментів. Вони чудово пасують бірюзові або сріблясті відтінки на нігтях, які відображають їхню унікальність і оригінальний підхід до життя.

Риби, обдаровані неймовірною інтуїцією, часто обирають ніжні і пастельні кольори для своїх нігтів. Вони особливо віддають перевагу рожевому, фіолетовому або блакитному, що допомагає підтримувати їхню внутрішню гармонію і спокій.

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