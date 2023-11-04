Найгірші колишні: як розлучаються різні знаки зодіаку

Не всі знають, як красиво завершити стосунки – розрив може бути дуже болючим та супроводжуватися бурхливими скандалами. Втім, астрологи запевняють, що багато залежить від знаку зодіаку. Хто найгірші колишні – читайте далі!

Овен

Овен швидше віддасть перевагу піти самому, ніж бути покинутим, тому, якщо напруженість у стосунках зростає, він стане ініціатором розриву. Уродженці знаку розглядають розлучення як змагання, де не можна програти. Буває й так, що Овен одразу жалкує про своє рішення – тоді він готовий зробити все, щоб довести свою любов і вірність.

Телець

Тельці часто бувають надмірно матеріалістичними і непередбачуваними, але в будь-якому випадку дуже болісно переживають втрату, шкодуючи про час і сили, вкладені у стосунки. Вони зазвичай дуже шкодують себе.

Близнюки

Коли Близнюки вже ухвалили рішення про розлучення, вони зроблять усе, щоб покласти відповідальність за такий крок на свого партнера. І в хід підуть різні хитрощі і маніпуляції. Після розставання уродженці знаку не стануть довго сумувати і одразу поринуть у нові знайомства.

Рак

Раки люблять поговорити зі своїми колишніми партнерами, хоч і встановлюють жорсткі кордони, щоб захистити себе. Вони дуже цінують наявність друзів, які можуть підтримати їх, коли серце розбите.

Лев

Лев один із найгірших колишніх. Він ніколи не візьме на себе відповідальність за те, що у стосунках щось іде не так. Уродженці знаку влаштовуватимуть скандали навіть після розставання, доводитимуть експартнеру його неправоту та схильні до прояву агресії.

Діва

Діви вважають за краще уникати конфліктів, тому не сприймають важких розмов. Вони швидше віддадуть перевагу продовжити стосунки, ніж сказати, що вони насправді відчувають.

Терези

Коли Терези ініціюють розрив, вони часто починають із двозначних висловлювань (наприклад, "давай зробимо перерву"). Коли розлучення відбувається з ініціативи партнера, Терези роблять все можливе, щоб закінчити історію на гарній ноті. Вони дуже стурбовані тим, яке враження справляють на оточуючих

Скорпіон

Хоча Скорпіони зовні залишаються спокійними, вони готові на різні підлості. Можуть шпигувати за своїм колишнім партнером, підлаштовувати капості за його спиною та розпускати чутки. Найкращий спосіб для Скорпіона залікувати розбите серце – це дозволити собі повністю впоратися зі своїми темними емоціями.

Стрілець

Після розставання Стрілець не страждатиме і не стежитиме за діяльністю колишнього партнера в соціальних мережах. Представники цього знаку настільки цінують свою свободу, що здається навіть раді, що все нарешті закінчилося і вони знову можуть шукати пригоди.

Козеріг

Стосунки рідко є пріоритетом для Козерогів. Після розлучення вони можуть почати рахувати витрачені гроші, звинувачувати колишніх партнерів у втрачених можливостях і т. д. Все це може бути досить непривабливим з боку, але врешті-решт вони завжди усвідомлюють свої помилки.

Водолій

Розлучення з Водолієм найчастіше відбувається за його ініціативою. Представники цього повітряного знаку волелюбні та креативні, вони завжди самі вирішують, хто буде з ними і як довго триватимуть стосунки. Якщо їхні почуття холонуть, вони без жалю збирають речі.

Риби

Риби вважають за краще не розбиратися у складних ситуаціях, їх стиль розставання найчастіше розпливчастий і непереконливий. Вони повільно зводять стосунки нанівець, залишаючи після себе більше питань, ніж відповідей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.