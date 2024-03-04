Samsung випускає оновлення Android 14 та інтерфейсу UI 6 для Galaxy Tab S9 FE+

Компанія Samsung зробила заяву, представивши свіже оновлення програмного забезпечення для відомого планшета Galaxy Tab S9 FE+. UAportal розповідає, що чекати і коли буде доступне оновлення.

Деталі оновлення

Варто очікувати на оновлення до Android 14, яке покращить роботу планшета. Супроводжувана номерами збірки X610XXU1BWK9 і X610OJM1BWKA, ця прошивка містить понад 2 ГБ нових функцій і поліпшень.

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На даний момент оновлення до Android 14 поступово поширюється в Туреччині та Австралії шляхом поетапного розгортання. На глобальному ринку отримання цього оновлення через бездротове (OTA) розповсюдження можна очікувати в найближчому майбутньому.

Що нового

Завдяки цьому монументальному оновленню програмного забезпечення, Galaxy Tab S9 FE+ охоплює всі функції, які поставляються в комплекті з оновленим Android 14. Приготуйтеся до включення One UI 6, покращеного інтерфейсу, який поставляється з безліччю вигідних новинок, включаючи вдосконалений режим DeX Mode, здатний в рази підняти вашу продуктивність.

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