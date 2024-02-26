Samsung випускає Galaxy M15: що очікувати від флагмана

Компанія Samsung, відома своєю різноманітною лінійкою смартфонів, готується випустити на ринок модель Galaxy M15, орієнтовану на обмежений бюджет. Після нещодавнього запуску Galaxy A15, виробник планує представити аналогічну версію пристрою з деякими помітними оновленнями.

Акумулятор

Зокрема, Galaxy M15 буде відрізнятися збільшенням ємності акумулятора порівняно з попередником. У той час як Galaxy A15 оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг, майбутня модель M15 зможе похвалитися акумулятором ємністю 6000 мАг, що забезпечить користувачам тривалий час автономної роботи.

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Дисплей, камера та процесор

Очікується, що на додаток до покращеного акумулятора, Galaxy M15 матиме ще кілька важливих особливостей. Серед них – AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц, який забезпечить більш плавне зображення, а також камера з основним об'єктивом на 50 Мп.

Що стосується процесора, то споживачі можуть очікувати наявність чіпів MediaTek, Qualcomm або Exynos в різних версіях пристрою. Крім того, очікується, що він працюватиме на операційній системі Android 14 у поєднанні зі зручним інтерфейсом One UI 6.

Коли очікувати

Хоча офіційна дата виходу Galaxy M15 ще не розголошується, Samsung може представити бюджетний смартфон на початку 2024 року. Ажіотаж зростає, оскільки споживачі з нетерпінням чекають на можливість випробувати багатофункціональний пристрій за доступною ціною.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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