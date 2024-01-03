Новинка від Samsung: Що очікувати від планшета Galaxy Tab Active 5

У нещодавніх витоках інформації про майбутній пристрій Samsung, Galaxy Tab Active 5, з'явилися відомості про його дизайн і технічні характеристики. Очікується, що планшет буде представлений у чорному та зеленому кольорах і успадкує зовнішній вигляд свого попередника, Galaxy Tab Active 4. Про це розповів UAportal.

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Що нового?

Зокрема, він матиме захист за стандартом MIL-STD-810H та IP68, що гарантує довговічність та стійкість до пилу та вологи. Пристрій також підтримуватиме стилус і пропонуватиме широкий спектр можливостей підключення, включаючи порт USB-C, 3,5-мм роз'єм для навушників.

Технічні характеристики

У Galaxy Tab Active 5 буде встановлений процесор Exynos 1380. Він працюватиме в парі з 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам'яті, забезпечуючи достатню потужність для багатозадачності. Користувачі матимуть можливість обирати між 128 ГБ або 256 ГБ пам'яті, що забезпечить достатньо місця для файлів та додатків.

Пристрій живиться від акумулятора ємністю 5050 мАг, що забезпечує тривалий час роботи. З точки зору зв'язку, користувачі можуть розраховувати на сумісність з 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC та GPS, що забезпечить безперебійний зв'язок та навігацію.

Коли очікувати?

Що стосується дати випуску, то Samsung ще не оголосила офіційний графік запуску Galaxy Tab Active 5. Однак є припущення, що планшет може дебютувати разом з Galaxy XCover 7 у першому кварталі 2024 року. Шанувальники з нетерпінням чекають подальших оновлень від Samsung щодо доступності цього надійного, але вдосконаленого пристрою.