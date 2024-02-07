Samsung Galaxy Ring: Що відомо, та коли очікувати

Під час довгоочікуваної презентації флагманського смартфона Galaxy S24 компанія Samsung заінтригувала ентузіастів, показавши свою останню інновацію – розумний перстень Galaxy Ring. UAportal розповів, що хоча деталей було небагато, нещодавні витоки в Інтернеті пролили трохи світла на цей захоплюючий майбутній продукт.

Полегшений дизайн і різні розміри

Аналітик greengart, якому пощастило отримати доступ до прототипу, розкрив важливу інформацію про Galaxy Ring. Очікується, що "розумний" перстень матиме виняткову легкість, що обіцяє комфорт і зручність для користувачів.

Крім того, продукт буде доступний у різних розмірах, що забезпечить ідеальну посадку для всіх. Зокрема, найбільша версія матиме діаметр 22,2 мм, що дозволить задовольнити потреби широкого кола людей.

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Функціональність

Samsung прагне запропонувати користувачам персоналізований досвід використання Galaxy Ring. Компанія планує випустити розумний перстень у трьох різних кольорах, що дозволить користувачам обрати стиль, який відповідає їхнім уподобанням.

Крім того, Galaxy Ring може похвалитися вражаючим набором функцій. Він здатен вимірювати найважливіші показники здоров'я, включаючи частоту серцевих скорочень та рівень кисню в крові. Крім того, розумний перстень пропонує можливість відстежувати режим сну та визначати рівень стресу, забезпечуючи активне управління самопочуттям власника.

Очікуваний реліз

Фанати, які з нетерпінням чекають на появу Galaxy Ring, будуть раді дізнатися, що він з'явиться на ринку до кінця цього року. Припускають, що Samsung може представити перстень у серпні, разом з довгоочікуваною лінійкою складних смартфонів.

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