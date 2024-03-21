Samsung Galaxy Ring: аксесуар може стати персональним дієтологом

Довгоочікуваний Samsung Galaxy Ring зробить революцію в індустрії портативних технологій, ставши вашим особистим дієтологом. UAportal розповів, що цей інноваційний розумний перстень легко інтегрується з передовою платформою харчування Samsung, пропонуючи індивідуальні плани на основі ваших унікальних даних про стан здоров'я.

Що відомо

Перстень Galaxy Ring, від компанії Samsung, представляє революційні функції, які переосмислюють поняття зручності та здорового способу життя. Аналізуючи такі фактори, як споживання калорій та індекс маси тіла (ІМТ), аксесуар надає ґрунтовні рекомендації щодо харчування, які ідеально доповнюють індивідуальні оздоровчі цілі.

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Інтелектуальна інтеграція для оптимального здоров'я

Samsung Food, невід'ємна частина взаємопов'язаної екосистеми компанії, тісно пов'язана з їхніми "розумними" холодильниками, що дозволяє безперешкодно аналізувати його вміст. Використовуючи цю технологію, програма пропонує поради щодо харчування в режимі реального часу на основі наявних у холодильнику інгредієнтів. У разі відсутності необхідних продуктів для рецепта, Galaxy Ring взаємодіє з Samsung e-Food Centre, спеціалізованим корейським порталом для купівлі продуктів, що дозволяє легко придбати необхідні товари.

Глобальність

Оскільки Samsung Food продовжує розширювати свої можливості, очікується, що функція рекомендацій щодо раціону, яка працює на базі Galaxy Ring, охопить глобальну аудиторію. Завдяки програмному забезпеченню, яке вже доступне в більш ніж 100 країнах, користувачі в усьому світі незабаром отримають доступ до цього розумного пристрою.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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