Xperia 1 VI позбудеться двох унікальних речей: що відомо про зміни від Sony

Смартфони Sony Xperia завжди вирізнялися своїм унікальним стилем, зокрема, завдяки дисплею зі співвідношенням сторін 21:9, що забезпечує витягнутий екран, який ідеально підходить для кіноманів і тих, хто шукає новий досвід перегляду. UAportal розповів, що витоки від Zackbuks на Weibo натякають на потенційний відхід від цього характерного вибору дизайну.

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Майбутній Sony Xperia 1 VI може мати більш традиційне співвідношення сторін 19,5:9, відхиляючись від 21:9. Хоча ця зміна може розчарувати шанувальників витягнутих дисплеїв, вона також може бути стратегічним рішенням Sony, щоб задовольнити ширшу аудиторію.

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Крім того, існує можливість зменшення роздільної здатності екрана з 4K до 2K. Очікується, що загальний дизайн телефону залишиться схожим на його попередника.

Також повідомлялося, що Xperia 1 VI матиме три задні камери, оснащені 48-мегапіксельними сенсорами Exmor T. Пристрій буде доступний у конфігураціях з 12 і 16 ГБ оперативної пам'яті.

Крім цього, Sony може інтегрувати першу у світі технологію цифрового підпису в камери своїх майбутніх смартфонів Xperia. Ця чудова функція дозволить користувачам підписувати фотографії безпосередньо на своїх смартфонах, забезпечуючи автентичність зображень і запобігаючи підробці.

Нагадаємо, ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

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