Різдвяний калач із горіхами: святковий рецепт
Створюю святковий список рецептів.
Колач - від слова "коло".
Він завжди має отвір посередині й формується з переплетеного тіста - символ довгого життя. Ароматний, ніжний, пухкий і солодкий - саме такою я люблю свою випічку.
Я брав пательню 28 см
Тісто:
300г молока
25г свіжих дріжджів Духмяна Хата
100г цукру
1 яйце
525-550г сильне борошно
(Зернарі Селект, або з білком 13+%)
50г масла 82.5%
Начинка:
150 цукру
10г ванільного цукру
100г лісового горіха
100г волоського горіху
250 г журавлини
35 г коньяк
Цедра 1 апельсина
Сироп для просочки
75г цукру
60г води
можна додати цедру цитрусових
найперше за пару днів або хоч на ніч замочую журавлину (або родзинки, або вишню, або цукати) у коньяку (бренді, віскі) в будь-якій ємності з щільною кришкою
у теплому молоці розчиняю цукор, яйце та свіжі дріжджі, даю постояти 10-15 хв, додаю борошно та сіль і замішуюю тісто.
Накриваю рушником на 30 хв і вмішую мʼяке масло.
тісто має бути досить ніжнім і може ледь-ледь липнути до рук.
Борошно тут важливе, але головне не робити тісто тугим!
Даю йому підійти у теплому місці, накрив рушником чи плівкою десь з годину, щоб добре підійшло.
окремо топлю на пательні цукор до світлої карамелі, додаю горіхи і прогріваю суміш до гарної карамелі. Викладаю на пергамент та охолоджую. Потім кутером все подрібнюю у горіхову пасту!
тісто тоненько валкую, на нього намащую пасту з горіхів і викладую замочену журавлину. Натираю цедру апельсина , згортаю все у рулет, розрізаю його по середині вздовж, і красиво закручую тісто "косичкою" потім обʼєдную у коло в ємності чи на пательні. В середину ставлю горнятко, щоб залишився отвір для свічки. Даю добре підійти у 2.5-3 рази.
випікаю при 175 градусах з конвекцією приблизно 30-35 хвилин!
як Колач готовий одразу гарячим змащую його сиропом (цукор доведений до кіпіння з водою)
Так він буде і соковитий, і глянцевий.
Так ще смачніше.