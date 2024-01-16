Революція у світі моніторів: ASUS представляє ZenScreen Fold OLED MQ17QH

Компанія ASUS представила ZenScreen Fold OLED MQ17QH – інноваційний монітор, який оснащений чудовим 17,3-дюймовим гнучким OLED-дисплеєм з роздільною здатністю QHD (2560×1920p) та унікальним механізмом Waterdrop, що дозволяє користувачам складати пристрій і налаштовувати його кут нахилу відповідно до своїх уподобань. UAportal розповідає подробиці.

Що особливого

Однією з особливостей ZenScreen Fold OLED MQ17QH є те, що він сертифікований за стандартом DisplayHDR True Black 500, що гарантує чудову якість зображення з винятковою контрастністю та глибиною. Крім того, монітор оснащений портом mini-HDMI і двома портами USB-C, що забезпечує універсальність можливостей підключення. При товщині всього 9,7 мм у розкладеному стані пристрій тонкий і важить лише 1,2 кг.

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Мобільність

ZenScreen Fold OLED пропонує зручність живлення від павербанка або підключення до ноутбука. Незалежно від того, чи працюєте ви в дорозі, чи в більш традиційних офісних умовах, цей монітор стане універсальним помічником.

Коли очікувати

Хоча характеристики ZenScreen Fold OLED, безумовно, викликають інтерес, на жаль, ASUS ще не розкрила ні ціну, ні офіційну дату початку продажів цієї довгоочікуваної новинки.

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