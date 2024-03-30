Ретроградний Меркурій у Овні принесе біди чотирьом знакам зодіаку: ось хто у списку

Ретроградний Меркурій в Овні розпочнеться 1 квітня та триватиме до 25 квітня. За словами астрологів, планета вплине на сфери зв'язку, транспорту, подорожей і засобів масової інформації.

Заступництво Овна змусить діяти швидше. Це може штовхнути нас на вчинки, про які ми потім шкодуватимемо. Ретроградність приверне конфлікти та негативні емоції.

Ретроградний Меркурій у квітні викличе серйозні зміни у фінансах, професійних контактах та самосприйнятті. Краще бути обережними з тим, що і як ми показуємо у соціальних мережах, адже кожна фотографія та запис можуть обернутися нам на шкоду. Не рекомендується поспішати з діями та прагнути влади будь-якою ціною. Меркурій зупинятиме практично кожен крок у цій справі.

Ретроградний рух Меркурія змусить чотири знаки зодіаку озирнутися назад. Це явище в першу чергу торкнеться Близнюків і Дів, але також Овнів і Водоліїв. Для цих знаків зодіаку карма незабаром принесе нагороду чи покарання за дії, здійснені з початку року.

У їхньому житті може з'явитися людина, з якою вони давно втратили зв'язок. Вони повинні самі вирішити, чи відновити дружбу і дати другий шанс чи змиритися зі своєю долею і більше не входити до тієї ж річки. Астрологи попереджають, що кожне рішення матиме серйозні наслідки. Ретроградний Меркурій в Овні також дасть деякі позитивні ефекти.

Близнюки та Діва виявляться на роздоріжжі – і їм доведеться вибрати новий шлях. Проте з минулим не так просто порвати, адже воно все одно нагадуватиме про себе. Однак краще стрибнути в глибину, ніж повернутися на безпечний берег. Зміни почнуться дуже повільно, даючи цим знакам зодіаку час адаптуватися та зробити творчий внесок.

Овен і Водолій неодноразово впруться у стіну під час ретроградного Меркурія. Їхні новаторські ідеї та ентузіазм не зустрінуть негайного схвалення з боку оточуючих. Якщо вони вирішать повстати, на них чекають великі неприємності. Краще відпустити ситуацію та винести уроки з минулих помилок.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.