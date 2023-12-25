Ресторанні закуски до святкового столу: Як приготувати брускети з хамоном

Як зробити брускети з хамоном

Брускети з хамоном – це популярна італійська закуска, яка складається з обсмажених скибочок хліба з тонкими скибочками хамону.

Хамон – це вид іспанської повітряно-сушеної шинки, яка виготовляється зі свиней. Вони чудово підходять для подачі як закуски або супроводження до основної страви, пише stopcor.

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Інгредієнти:

4 скибочки свіжого хліба (бажано використовувати багет)

4 скибочки хамону

2 столові ложки оливкової олії

1 зубчик часнику (за бажанням)

Свіжа зелень для декору (наприклад, базилік або петрушка)

Приготування:

Обсмажте хліб. Нагрійте сковороду на середньому вогні і додайте оливкову олію. Покладіть скибочки хліба на сковороду і обсмажте їх по обидва боки до золотистого кольору. Хліб повинен бути хрустким, але не надто твердим. Приготуйте брускети. Якщо ви хочете додати аромат часнику, протріть скибочки обсмаженого хліба зубчиком часнику. Накладіть по одній скибочці хамону на кожну брускету. Ви можете скласти його акуратно або трохи скрутити, щоб створити цікавий вигляд. За бажанням можна додати трохи додаткової оливкової олії зверху для зволоження. Прикрасіть і подавайте. Поставте приготовлені брускети на тарілку або тацю. За бажанням прикрасіть їх свіжою зеленню, наприклад, базиліком або петрушкою.

Поради:

Ви можете використовувати будь-який вид хліба, який вам подобається. Однак найкраще підходить багет, оскільки він має хрустку скоринку і м'яке ядро.

Для більш насиченого смаку ви можете використовувати чорний хліб.

Якщо ви не любите хамон, ви можете використовувати інший вид шинки або навіть ковбасу.

Ви також можете додати до брускет інші інгредієнти, наприклад, сир, помідори, оливки або овочі.

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