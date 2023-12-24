Як приготувати 3 найкращі канапки з червоною рибою до новорічного столу

Канапки з червоною рибою – це смачна та корисна закуска, яка стане окрасою будь-якого святкового столу. Їх можна приготувати як теплими, так і холодними.

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Гарні бутерброди здатні стати справжньою окрасою вашого святкового стола. Рецептами новорічних канапок поділились на сайті vkusnoo.com.

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Канапе з червоною рибою і бринзою

Інгредієнти:

багет

300 г малосольної червоної риби

250 г бринзи

1 великий томат або 2 невеликих

невеликий огірок

маслини

Приготування:

Наріжте багет. За бажанням підсушіть шматочки в тостері. Томати наріжте кружальцями, бринзу і рибу - пластинами. Зберіть канапе в наступному порядку: хліб, томат, бринза, риба. Перед тим як нанизувати канапе, проштрикніть шпажкою одну маслину і гарно складену пластинку огірка.

Гарячі бутерброди з червоною рибою

Інгредієнти:

5 маленьких пшеничних або житніх булочок

250 г риби

150 г твердого сиру

майонез

Приготування:

Зваріть рибу, опустивши її в киплячу воду. Час варіння становить близько 8 хвилин. Булочки розріжте на дві частини та змастіть їх майонезом. Натріть сир на великій або дрібній тертці, як більше подобається. На булочку викладіть готову рибу, розламану на шматочки, і посипте її натертим сиром. Поставте канапки в духовку до того моменту, поки не почне запікатися сирна шапка.

Бутерброди з рибою та авокадо

Інгредієнти:

багет

200 г червоної риби

авокадо

листовий салат

1 столова ложка соку лимона

зелень для подачі

оливки або маслини

Приготування:

Розріжте багет на шматочки. За бажанням підсушіть у тостері. Приготуйте пасту з очищеного авокадо: розімніть його за допомогою виделки або дрібно наріжте. Додайте ложку соку лимона та посоліть. Рибу наріжте пластинами. Хліб змастіть пастою авокадо, покладіть салатний лист і шматочок риби. За допомогою шпажки прикрасьте канапе оливкою або маслиною, а також зеленню.

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