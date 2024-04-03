Розгадки таємниць та інтриг: топ-5 найцікавіших детективів, які запам'ятаються надовго

Запрошуємо у світ таємниць і інтриги детективних фільмів 2020-2022 років. UAportal поділився добіркою найкращих історій, які захоплюють своїм сюжетом та незабутніми персонажами, що не дозволять розслабитись.

"Людина-невидимка"

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Детектив, фантастика, жахи, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 124 хвилини

Рік виробництва: 2020

Режисер: Лі Ваннелл

У фільмі "Людина-невидимка" історія розгортається навколо Сесілії Касс, жінки, яка підозрює, що її померлий колишній хлопець переслідує її як невидима сутність. Намагаючись довести оточуючим свою адекватність, Сесілія об'єднується з подругою і прагне розкрити правду, що стоїть за позірною невидимістю її колишнього. Захоплююча інтрига, моменти, від яких мороз по шкірі, та захоплююча гра Елізабет Мосс посилюють напругу на кожному кроці.

"Енола Холмс"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Детектив, пригоди, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік виробництва: 2020

Режисер: Гаррі Бредбір

"Енола Холмс" розповідає про пригоди молодої, розумної та енергійної Еноли, яка є молодшою сестрою відомого детектива Шерлока Холмса. Коли її мати зникає безвісти, Енола вирушає у відчайдушну подорож на її пошуки, незважаючи на традиційні очікування, що накладалися на жінок у вікторіанській Англії. Розплутуючи таємницю, яка виходить за рамки зникнення матері, Енола перевіряє на міцність свою винахідливість і детективні навички.

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"Дрібниці"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Детектив, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 128 хвилин

Рік виробництва: 2021

Режисер: Джон Лі Генкок

У фільмі "Дрібниці" глядачів чекає захоплива історя з шерифом-ветераном Діком і хитрим серійним вбивцею. Об'єднавшись із детективом, вони намагаються розкрити серію жорстоких вбивств, які можуть бути пов'язані зі збоченою одержимістю злочинця. Вони заглиблюються у справу, розкриваючи моторошні таємниці, а самого Діка мучать образи з минулого.

"Жінка у вікні"

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Детектив, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік виробництва: 2021

Режисер: Джо Райт

"Жінка у вікні" розповідає про доктора Анну Фокс, жінку, яка страждає на агорафобію і стає свідком тривожного злочину зі свого вікна. У міру того, як розгортається історія, Анна опиняється вплутаною в історію божевілля та напруги.

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Детектив, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 139 хвилин

Рік виробництва: 2022

Режисер: Раян Джонсон

"Ножі наголо: Скляна цибуля" розповідає історію, сповнену інтриг та таємниць. З відомим детективом Бенуа Бланом у головній ролі, глядачів чекає складне поєднання обману та безлічі хибних зачіпок, прихованих мотивів і, здавалося б, непорушних алібі.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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