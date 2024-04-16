Розчин для боротьби зі шкідниками та хворобам: чим обробити картоплю перед посадкою

Картопля, будучи вразливою до різноманітних шкідників та хвороб, потребує заходів захисту. UAportal розповів, що, дотримуючись порад від досвідчених городників, ви зможете забезпечити збереження врожаю і запобігти зараженню колорадськими жуками і дротяниками.

Існує цілий ряд природних засобів, які ефективно борються з колорадським жуком. Ці засоби мають додаткову перевагу в тому, що вони безпечні для ґрунту.

Народні засоби для боротьби з колорадським жуком і дротяником:

Розчин березового дьогтю. Розчиніть 30 грамів березового дьогтю в 5 літрах води. Замочіть картоплю в цьому розчині на кілька хвилин перед посадкою.

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Розчин аміаку. У ємності змішайте 10 мл нашатирного спирту з 7 літрами води. Опустіть картоплю в розчин на кілька хвилин, після чого розпочинайте посадку.

Лушпиння цибулі. Перед посадкою додайте жменю цибулиння в кожну посадкову ямку. Ця проста практика захищає картоплю від колорадського жука та дротяників.

Попіл. Візьміть 1 кілограм попелу і розчиніть його в 10 літрах води. Ретельно перемішайте суміш і занурте в неї картоплю. Після висихання приступайте до посадки.

Боротьба з хворобами картоплі:

Марганцівка. Розведіть 5 грамів марганцівки в 10 літрах води і використовуйте розчин для обприскування картоплі.

Часник. Подрібніть 1 кілограм часнику і приготуйте часникову воду для обприскування картоплі за кілька годин до посадки.

Дігтярне мило. Розчиніть сорок грамів дігтярного мила в літрі води, ретельно перемішавши його. Обробіть цим розчином картоплю.

Суміш мідного купоросу, марганцівки та борної кислоти. Змішайте чайну ложку мідного купоросу, половину чайної ложки марганцівки і три чайні ложки борної кислоти. Розведіть цю суміш у відрі води і обприскайте картоплю перед посадкою.

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