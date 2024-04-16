Як саджати огірки з насіння, щоб зійшли: поради городників

Огірки - це не лише смачний інгредієнт для багатьох страв, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Вирощування огірків може здаватися простим завданням, але для отримання багатого врожаю важливо знати деякі тонкощі.

Щоб отримати здоровий та великий врожай, варто правильно провести обробку ґрунту перед посадкою та внести правильну кількість добрив. Крім того, варто звернути увагу на температуру ґрунту та глибину посадки. Про це пише Дердавний біотехнологічний університет.

Підготовка ґрунту:

Обробіток: Перед посадкою огірків важливо провести обробіток ґрунту. Це допоможе покращити його структуру, забезпечити доступ повітря та поживних речовин до коренів. Перший обробіток ґрунту проводять на глибину 10-12 см, а другий - на глибину 4-5 см перед посівом.

Перед посадкою огірків важливо провести обробіток ґрунту. Це допоможе покращити його структуру, забезпечити доступ повітря та поживних речовин до коренів. Перший обробіток ґрунту проводять на глибину 10-12 см, а другий - на глибину 4-5 см перед посівом. Добрива: Огірки - це швидкозростаючі рослини, які потребують багато поживних речовин. Для кращого росту та плодоношення рекомендується внести перед посадкою перегній або компост. Також протягом вегетаційного періоду можна проводити позакореневе підживлення розчином мінеральних добрив.

Посадка:

Температура ґрунту: Огірки - це теплолюбні рослини, тому їх висаджують у ґрунт, коли він прогріється до 15°C.

Глибина посадки: Насіння огірків висаджують на глибину 2-3 см.

Насіння огірків висаджують на глибину 2-3 см. Схема посадки: Схема посадки огірків може бути різною: стрічкова або однорядкова. Відстань між рослинами в ряду 20-25 см, а між рядами - 70-90 см.

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Догляд:

Полив: Огірки потребують регулярного поливу, особливо в спекотну та суху погоду. Поливати рослини краще вранці або ввечері, теплою водою.

Прополка: Бур'яни не лише забирають у огірків поживні речовини, але й можуть стати джерелом хвороб та шкідників. Тому важливо регулярно прополювати грядки.

Бур'яни не лише забирають у огірків поживні речовини, але й можуть стати джерелом хвороб та шкідників. Тому важливо регулярно прополювати грядки. Розпушування: Розпушування ґрунту покращує його аерацію та доступ води до коренів.

Розпушування ґрунту покращує його аерацію та доступ води до коренів. Підгортання: Під час росту огірки можна підгортати 1-2 рази. Це допоможе зміцнити рослини та стимулювати утворення кореневої системи.

Захист від хвороб та шкідників:

Профілактика: Найкращим способом захистити огірки від хвороб та шкідників є профілактика. Для цього важливо дотримуватися сівозміни, використовувати стійкі до хвороб сорти, а також регулярно оглядати рослини на наявність ознак пошкодження.

Найкращим способом захистити огірки від хвороб та шкідників є профілактика. Для цього важливо дотримуватися сівозміни, використовувати стійкі до хвороб сорти, а також регулярно оглядати рослини на наявність ознак пошкодження. Лікування: Якщо на огірках з'явилися ознаки хвороб або шкідників, необхідно вжити заходів для їх лікування. Для цього можна використовувати біологічні або хімічні препарати.

Нагадаємо, ми вже писали, коли садити насіння огірків, щоб отримати рясний урожай на початку літа.

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