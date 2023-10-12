П'ятниця 13-е принесе лиха трьом знакам зодіаку: їм треба бути напоготові

П'ятниця 13-те ні в кого не викликає добрих асоціацій. Але невже ми всі приречені на неприємності цього дня? Астрологи стверджують, що лише три знаки зодіаку будуть притягувати лиха, як магніт. Перевірте, чи не входите до списку тих, хто особливо вразливий.

Близнюки

У п'ятницю 13-го Близнюкам слід бути особливо обережними, оскільки неприємності чекатимуть на кожному кроці. А все через надто емоційний підхід до багатьох питань. Людям цього знаку зодіаку не слід діяти поспішно – краще, якщо вони двічі подумають про свої дії. Іноді варто прикусити язик, перш ніж сказати щось, про що потім пошкодуєш. Крім того, Близнюкам загрожують фінансові втрати.

Лев

Левам також може не вистачати терпіння, що призведе до розсіяності та незграбності. У п'ятницю 13-го різко зросте ризик аварій, нещасних випадків та травм. Будуть і дрібні неприємності, тому не дивуйтеся, якщо щось випаде у вас з рук або ви загубите ключі. Постарайтеся бути пильнішими, щоб уникнути гіршого сценарію.

Риби

Для Риб п'ятниця 13-те – не найкращий день для вирішення складних завдань. Вони легко можуть зіткнутися з невдачами, які підірвуть їхню самооцінку. Варто нагадати людям цього знаку зодіаку, що невдача – не привід замикатися у собі. У п'ятницю розслабтеся та відкладіть складніші справи на суботу. Також варто поберегти нерви – не влаштовуйте з'ясування стосунків, інакше є ризик, що це обернеться грандіозним скандалом.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.