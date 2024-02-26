П'ять фактів про басейни: чому дошки для стрибків такі популярні

Басейни є не лише місцем для водних розваг та фізичних вправ, але й складною системою, що базується на цілому ряді унікальних технічних та естетичних особливостей. Незалежно від їхньої форми та розміру, вони приховують у собі цілий світ цікавих фактів та унікальних аспектів, які варто розглянути для кращого розуміння їхньої природи та функціональності. UAportal підготував п'ять фактів про басейни.

Найбільший басейн у світі займає 8 гектарів

Найбільший у світі басейн займає площу, еквівалентну 16 футбольним полям. Розташований в Альгарробо, Чилі, цей колосальний басейн є частиною курорту Сан-Альфонсо-дель-Мар. Побудований у 2006 році за приголомшливу вартість у 2 мільярди доларів, це водне диво вміщує 227 мільйонів літрів води.

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Найстаріший басейн датується третім тисячоліттям до нашої ери

Розташована в Мохенджо-Даро, Пакистан, Велика Баня є найдавнішим відомим басейном у світі. Будучи археологічною пам'яткою, він використовувався переважно для ритуальних купань і релігійних цілей, що підвищує його значення. Його надзвичайно вишуканий дизайн, а також наявність поруч житлових вбиралень свідчать про те, що гігієна і чистота мали велике значення для мешканців Мохенджо-Даро в ту епоху.

Дошки для стрибків у воду – найпопулярніший аксесуар для басейну

Спочатку 38% басейнів могли похвалитися чудовим доповненням – дошками для стрибків у воду, що робило їх найпопулярнішим аксесуаром для басейнів. Однак за останні десятиліття ця цифра могла злетіти до 80%. Проте басейн повинен відповідати певним критеріям, щоб мати право на встановлення дошки для стрибків у воду.

Титанік відкрив еру басейнів на океанських лайнерах

Знаменитий "Титанік", який залишив незгладимий слід в історії, став піонером у створенні басейнів на океанських лайнерах. До нього, першим з цих вишуканих суден, на якому з'явився басейн, став RMS Olympic. Обидва кораблі пропонували басейни з підігрівом виключно для пасажирів першого класу.

Олімпійські басейни побудовані для виняткових результатів

Плавання стало одним з дев'яти офіційних видів спорту на перших сучасних Олімпійських іграх 1896 року. Відтоді Австралія досягла значних успіхів у змаганнях з плавання, завоювавши загалом 208 олімпійських медалей. Видатні плавці, такі як Ян Торп і Лейзел Джонс, зробили значний внесок у цей успіх.

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