Як зробити зручну подушку для подорожей із светра та канцелярської резинки: корисний лайфхак

Під час подорожей багато з нас шукають зручність і комфорт, особливо коли мова йде про довгі польоти. Зазвичай деякі люди беруть з собою спеціальні подушки для подорожей.

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Однак, під час пошуку ідеального способу відпочити в літаку, блогер Джеймс Лейнхардт рекомендує утриматися від купівлі подушок для подорожей в аеропорту. За його думкою, ці вироби не тільки дорогі, але і не завжди зручні, як здається на перший погляд.

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"Вони не здатні підтримати вашу шию так, як цього вимагає ваше тіло. У них недостатньо підтримки для 20 м’язів та семи хребців у вашій шиї", – ділиться своїми враженнями Джеймс.

Замість того, щоб витрачати гроші на дорогі подушки, блогер пропонує простий і доступний лайфхак, який заощадить вам гроші та місце у вашій валізі. Вам знадобиться звичайний світшот і гумка для волосся.

"Візьміть світшот, складіть його вдвічі, скрутіть у вигляді подушки, оберніть навколо вашої шиї, а потім використайте гумку або нитку, щоб закріпити кінці разом. Тепер у вас є проста, але дуже зручна подушка для шиї", – пояснює Джеймс.

Цей метод не тільки економить вам гроші, але і дозволяє зекономити місце у вашій валізі, оскільки світшот завжди можна взяти з собою на подорож і використовувати як звичайний одяг. Таким чином, ви зможете подбати про свій комфорт і зекономити гроші одночасно під час подорожі.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно для подорожей.

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