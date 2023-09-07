Перевірте себе! Ваш знак зодіаку розповість, який у вас найбільший недолік

У кожного з нас є свої сильні та слабкі сторони, але є токсична поведінка, характерна для кожного знаку зодіаку. Чи знаєте ви свої найбільші вади? Виявляється, вони тісно пов'язані із датою народження.

Овен – егоїст

Овен ніколи не поставить чужі бажання або цілі вище за свої, навіть на якийсь час.

Телець – не вміє вибачатися

Тельці вперті і вважають, що вони завжди мають рацію. Це вроджене небажання змінювати свою думку плюс величезне его означають, що уродженці знаку ніколи не вибачаться.

Близнюки спотворюють факти заради власної вигоди

Близнюки можуть переконливо спотворювати факти та упускати правду, щоб ситуація склалася на їхню користь. Вони часто виправдовують свою брехню та вважають, що не роблять нічого поганого.

Рак – маніпулює емоціями інших

Раки – дуже хитрі люди, які точно знають, що змушує інших "вибухнути". Для них люди – пішаки у їхній грі.

Лев – нарцис

Радикальна любов до себе, що характеризує кожного Лева, може обернутися вічною жагою до уваги, яка ніколи не буде задоволена.

Діва – її слова ранять, як кинджали

Перфекціонізм Дів корениться в їхньому аналітичному розумі. Вони будуть бачити всі помилки та невдачі інших і знають, як завдати біль тим, хто зачепив їхні почуття.

Терези – налаштовують людей один проти одного

Терези не люблять бруднити руки. Вони вважають за краще маніпулювати конфліктом, але при цьому залишатися "чистенькими".

Скорпіон – проблеми з довірою

Найбільша проблема Скорпіонів, яка заважає їм в особистому житті, – невміння довіряти. Вони завжди припускають найгірший сценарій розвитку подій, на чолі якого стоїть зрада.

Стрілець – вважають себе краще за інших

Стрільці завжди змагатимуться, навіть із найближчими людьми. Їм важливі гострі відчуття та перемоги.

Козеріг – експлуататор

Козеріг буде безсоромно підніматися кар'єрними сходами, легко позбавляючись від дружніх зв'язків, як тільки вони перестануть бути йому "корисними". Єдине, чого він хоче, це влада.

Водолій – немає співчуття

Водолії цінують інтелект, новизну і мало співчувають людям, яких залишають позаду. Уродженці знаку завжди думають про майбутнє, тож для них ви вже можете стати історією.

Риби – прихований нарцисизм

На відміну від Лева, нарцисизм Риб часто проявляється у надмірній відданості іншим і ролі мученика. Вони беруть на себе емоційний тягар, що виходить далеко за межі обов'язку, тільки для того, щоб потім обурюватися вами і постійно нагадувати про свою жертву.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.