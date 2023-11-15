Прості та ефективні методи видалення слідів від скотчу

UAportal підготував прості та ефективні способи видалення стійких слідів скотчу з різних поверхонь. Ці поради допоможуть без зайвого клопоту видалити його залишки, заощадивши час і сили.

Використання оцту та харчової соди

Спочатку в невеликій мисці слід приготувати суміш з рівних частин оцту та харчової соди. Потім нанесіть суміш на сліди стрічки за допомогою ганчірки або губки, використовуючи м'які кругові рухи під час протирання. Залиште суміш на кілька хвилин, щоб вона належним чином розщепила клей від скотчу. Насамкінець, суміш можна витерти чистою ганчіркою, що значно полегшує усунення непривабливих слідів.

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Використання медичного спирту або рідини для зняття лаку

Рекомендується змочити ватну кульку або ганчірку спиртом або рідиною для зняття лаку і обережно протерти сліди скотчу, поки вони повністю не зникнуть. І спирт, і рідина для зняття лаку містять хімічні речовини, які ефективно розчиняють залишки клею, що залишилися від скотчу. Однак, перш ніж використовувати ці речовини, важливо провести тест на невеликій непомітній ділянці поверхні, щоб переконатися, що вони не завдадуть їй шкоди.

Використання олії

Для тих, хто шукає натуральну альтернативу, використання олії також може допомогти у видаленні слідів скотчу з поверхонь. Нанесіть кілька крапель оливкової, кокосової або будь-якої іншої олії на ганчірку або ватний диск і обережно потріть ними сліди скотчу, щоб досягти бажаного результату.

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