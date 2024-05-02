Продукти, що допоможуть зміцнити імунітет: прості поради для кожного

Зміцнення імунної системи має важливе значення для загального стану здоров'я. UAportal розповів, які продукти включити в раціон для покращення загального самопочуття.

Цитрусові фрукти

Фрукти, такі як апельсини, лимони та грейпфрути, багаті на вітамін С, який може допомогти зміцнити імунітет і запобігти хворобам.

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Болгарський перець

Болгарський перець, особливо червоний, також містить багато заліза та антиоксидантів. Включення цих фруктів і овочів у щоденний раціон може забезпечити природний захист від сезонних захворювань.

Кисломолочні та квашені продукти

Йогурт та продукти бродіння, такі як кімчі та квашена капуста, містять пробіотики, які сприяють здоров'ю кишківника.

Часник та імбир

Століттями використовували в їжу часник та імбир як натуральні засоби від різних недуг, у тому числі для підтримки імунної системи. Обидва інгредієнти містять сполуки з антимікробними та протизапальними властивостями.

Додавання часнику та імбиру в їжу не тільки покращує смак страв, але й сприяє загальному зміцненню здоров'я.

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