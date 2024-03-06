Спробуйте на вечерю: як приготувати курку по-китайськи

Любите азійську кухню? Тоді вам точно сподобається цей рецепт курки по-китайськи. Це швидка та смачна страва, що ідеально підходить на вечерю.

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Готується страва за рецептом з сайту Shuba дуже швидко, менш ніж за 20 хвилин, якщо не рахувати час маринування. Якщо соус став дуже густим, додайте трохи води й закип'ятіть.

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Секрет успіху:

Швидке приготування інгредієнтів.

Обсмаження на дуже гарячій сковороді.

Вам знадобиться:

Для курки: 700 г курячого філе (або стегон) 2 болгарських перці 1 морква 1 перець чилі 3 зубчики часнику 20 г імбиру 2 ст. л. соєвого соусу 2 ст. л. білого винного оцту 2 ст. л. кунжутної олії Соняшникова олія

Для соусу: 60 г соєвого соусу 25 г рисового оцту 120 мл води 45 г цукру 20 г кукурудзяного крохмалю 10 г кунжутної олії 20 г арахісового масла



Приготування:

Наріжте курку на шматочки, замаринуйте в суміші соєвого соусу, оцту, кунжутної олії. Залиште в холодильнику на 1-12 годин. Дрібно наріжте часник, чилі, імбир. Моркву та перець наріжте соломкою. Обсмажте на сковороді болгарський перець до темної скоринки. Перекладіть на тарілку. Обсмажте моркву, додайте часник, чилі, імбир. Зніміть з вогню. На тій же сковороді обсмажте курку до золотистого кольору. Додайте моркву, часник, чилі, імбир, перець. Змішайте інгредієнти для соусу, влийте в сковороду. Постійно помішуючи, варіть кілька хвилин, доки соус не загусне.

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