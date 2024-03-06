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Спробуйте на вечерю: як приготувати курку по-китайськи

Ігор Романько

Як смажити курку по-китайськи

Любите азійську кухню? Тоді вам точно сподобається цей рецепт курки по-китайськи. Це швидка та смачна страва, що ідеально підходить на вечерю.

Готується страва за рецептом з сайту Shuba дуже швидко, менш ніж за 20 хвилин, якщо не рахувати час маринування. Якщо соус став дуже густим, додайте трохи води й закип'ятіть.

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Секрет успіху:

  • Швидке приготування інгредієнтів.
  • Обсмаження на дуже гарячій сковороді.

Вам знадобиться:

  • Для курки:
    • 700 г курячого філе (або стегон)
    • 2 болгарських перці
    • 1 морква
    • 1 перець чилі
    • 3 зубчики часнику
    • 20 г імбиру
    • 2 ст. л. соєвого соусу
    • 2 ст. л. білого винного оцту
    • 2 ст. л. кунжутної олії
    • Соняшникова олія
  • Для соусу:
    • 60 г соєвого соусу
    • 25 г рисового оцту
    • 120 мл води
    • 45 г цукру
    • 20 г кукурудзяного крохмалю
    • 10 г кунжутної олії
    • 20 г арахісового масла

Приготування:

  1. Наріжте курку на шматочки, замаринуйте в суміші соєвого соусу, оцту, кунжутної олії. Залиште в холодильнику на 1-12 годин.
  2. Дрібно наріжте часник, чилі, імбир. Моркву та перець наріжте соломкою.
  3. Обсмажте на сковороді болгарський перець до темної скоринки. Перекладіть на тарілку. Обсмажте моркву, додайте часник, чилі, імбир. Зніміть з вогню.
  4. На тій же сковороді обсмажте курку до золотистого кольору. Додайте моркву, часник, чилі, імбир, перець.
  5. Змішайте інгредієнти для соусу, влийте в сковороду. Постійно помішуючи, варіть кілька хвилин, доки соус не загусне.

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