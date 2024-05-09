Проблема витають у повітрі: три знаки зодіаку чекають неприємності у травні

Травень 2024 року виявиться непростим часом для трьох уродженців зодіакального кола, які зіткнуться з низкою випробувань. За словами астрологів, неприємності чекають Левів, Скорпіонів і Риб, але є шанс дещо пом'якшити удари долі. Читайте детальніше!

Лев

Леви отримають важливе повідомлення, здатне вплинути на їхнє майбутнє. Якщо вони проігнорують це попередження, то проблем не уникнути. Уродженці знаку можуть втратити велику суму грошей, причому в момент, коли на це зовсім не чекають. Люди, яким вони вірили, покажуть своє справжнє обличчя. Леви можуть відчути всю гіркоту зради.

Скорпіон

Скорпіони у травні намагатимуться зосередитися на духовному розвитку, бо хочуть знайти відповіді на свої запитання, але одна новина виб'є їх із колії. Уродженці знаку втратять те, що їм дороге. Це може бути як кохана людина, яка піде на зраду, так і звільнення з роботи. Якщо Скорпіони діятимуть згаряча, то лише погіршать своє становище.

Риби

Риби із заздрістю дивитимуться на щастя своїх близьких, адже самі опиняться на дні. Уродженцям знаку загрожують великі фінансові втрати та поломки у побуті – все через неуважність. Однак це не всі неприємності. В оточенні Риб з'явиться надзвичайно загадкова людина, яка поставить під сумнів і зруйнує всі їхні ідеї.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.