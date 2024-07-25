Притягують до себе! Названо три знаки зодіаку, які не можна не любити

Деякі люди мають особливу енергетику і харизму, завдяки чому притягують до себе оточуючих. За словами астрологів, швидко схиляють до себе, легко заводять друзів і створюють хороші довгострокові стосунки три уродженці зодіакального кола. Мова йде про Тельців, Терезів і Стрільців.

Телець

Тельці у стосунках дуже чуттєві – вони цінують фізичну та емоційну близькість зі своїм партнером, хоча спочатку можуть бути дещо сором'язливими. Щойно уродженці знаку знаходять свою другу половину, розквітають і віддають себе на всі сто відсотків. Тельці є одним із найвірніших і, можливо, навіть найвідданішим знаком зодіаку. Вони готові багатьом пожертвувати заради стосунків!

Терези

Терези завжди знайдуть, з ким поговорити – уродженці знаку прямолінійні, відкриті та готові до нових контактів. Вони мають прекрасне почуття гумору і любов до довгих дискусій. Терези сміливо висловлюють свою думку і люблять словесні "битви", але намагаються нікого не образити. У коханні уродженці знаку віддані, їм буквально подобається бути закоханими. Вони також люблять романтику та флірт. Терези мріють про велике кохання, але також хочуть бути незалежними і завжди мати час для себе.

Стрілець

Стрільці веселі, відкриті та радісні, вони підкорюють людей за лічені миті. Уродженці знаку ведуть дуже активне суспільне життя, сповнене зустрічей, пригод та численних подорожей. Не дивно, що всі хочуть приєднатися до них. Відкритість і прямота Стрільців змушують їх сміливо підходити до представників протилежної статі, швидко пропонувати побачення або хоча б ініціювати флірт, адже вони не люблять витрачати час на незрозумілі ситуації. Стрільці люблять проявляти ініціативу.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.