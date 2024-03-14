Переваги та недоліки утримувати щура-сфінкса: про що варто знати потенційним власникам

Щури-сфінкси мають кілька позитивних сторін, які роблять їх привабливим вибором, як домашнього улюбленця. Але UAportal також розповів про деякі недоліки, на які слід звернути увагу потенційним власникам.

Плюси щурів-сфінксів:

Піддаються дресируванню. Щури-сфінкси вважаються дуже розумними гризунами, тому вони легко піддаються дресируванню і є чудовими домашніми улюбленцями для тих, хто любить спілкуватися зі своїми тваринами.

Гіпоалергенність. Для людей з алергічною чутливістю щури-сфінкси є чудовим вибором, оскільки вони рідше викликають алергічні реакції порівняно з іншими породами.

Унікальний зовнішній вигляд. Безволоса і зморшкувата шкіра надає щурам-сфінксам характерного і цікавого вигляду, що робить їх незвичайними домашніми улюбленцями.

Читайте також про таке: Хочуть бути корисними: експерти сказали, чому кішки люблять клавіатури

Мінуси щурів-сфінксів:

Чутливість до сонця. Відсутність шерсті робить щурів-сфінксів вразливими до сонячних опіків і пошкоджень шкіри, тому важливо забезпечити їм достатню тінь і захист від прямих сонячних променів.

Регулювання температури. У холодному кліматі щурам-сфінксам важко підтримувати температуру тіла, тому вони потребують додаткового обігріву, щоб почуватися комфортно і бути здоровими.

Особливі потреби у догляді. Через свої унікальні потреби у догляді, щури-сфінкси можуть потребувати особливої уваги, щоб їхня шкіра була чистою і не викликала подразнень, що може зайняти багато часу і коштувати недешево.

Пропонуємо дізнатися, чому коти граються з мишами перед тим, як їх убити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!