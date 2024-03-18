Зрада у них у крові: названо три знаки зодіаку, схильні до походів 'наліво'

Деякі люди люблять фліртувати та вводити у спокусу. Вони мають чарівність і харизму, і встояти перед ними складно. Зрада для них – лише гра, яка не варта докорів совісті. За словами астрологів, йдеться про Риб, Водоліїв і Тельців.

Риби

Риби люблять бути закоханими та обожнюваними, тому весь час шукають кохання та ласки, адже цього їм ніколи не буває достатньо. На жаль, у них дуже велика проблема із збереженням стабільних стосунків. Їм швидко стає нудно: уродженцям знаку постійно потрібні нові випробування та гострі відчуття, і флірт – це ідеальна заміна цьому. Хоч вони і чутливі, але приховують цей бік своєї особи під маскою. Замість того, щоб вирішити конфлікт і зосередитися на чесності, люди цього знаку зодіаку вважають за краще змінити партнера.

Водолій

Людям цього знаку зодіаку необхідно почуватися вільними – без волі та простору вони чахнуть. Зрада пов'язана з відчуттям придушення своїх потреб та підрізання крил. Вони не терплять заборон, порядків та суворості, тому їх складно замкнути вдома та змусити жити традиційним сімейним життям. Водолії шукають ідеального кохання, тому що мріють про це, але вони дуже вимогливі і все ще шукають більшого. Однак коли вони вирішать, що зустріли того самого, будуть вірні.

Телець

Тельцям подобаються романтичні стосунки та домашнє тепло, але мають великі проблеми з вірністю. Вони, як і раніше, бачать "шанс" десь поза стосунками. Ними керує Венера, а отже, вони люблять флірт та спокусу. Кожне наступне "завоювання" підвищує їх его, і воно їм потрібно, щоб жити, як кисень. Вони часто зраджують, але після цього не йдуть, а мовчки повертаються до партнера.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.