Познайомтеся з комедійними фільмами середини 2000-х років: вони вас точно вразять

Пропонуємо переглянути найкращі комедійні фільми середини 2000-х років! UAportal поділився підбіркою найпопулярніших стрічок, які принесли глядачам сміх і розваги в період з 2004 по 2007 рік.

"Євротур"

Рейтинг IMDB: 6.6/10.

Жанр: Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 93 хвилини

Рік виробництва: 2004

Головний продюсер: Деніел Голдберг

Фільм "Євротур" розповідає історію Скотта Томаса, випускника старшої школи, який дізнається, що його давній друг по листуванню з Німеччини "Майк" насправді є вродливою дівчиною на ім'я Міке. Усвідомивши свою помилку, Скотт і його друзі вирушають у спонтанну подорож Європою, щоб знайти Міке і вибачитися. По дорозі на них чекають пригоди, кумедні культурні зіткнення та несподівані зустрічі.

"Мiстер i мiсiс Смiт"

Рейтинг IMDB: 6.5/10.

Жанр: Бойовик, комедія, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 120 хвилин

Рік виробництва: 2005

Головний продюсер: Саймон Кінберг

Фільм "Мiстер i мiсiс Смiт" розповідає про Джона і Джейн Сміт, звичайну на перший погляд подружню пару з передмістя, яка має таємницю. Вони обоє є висококваліфікованими найманими вбивцями, що працюють на конкуруючі агентства. Без відома одне одного їхній шлюб перетворився на рутину, а їхні справжні імена залишаються прихованими, доки їм не доручають вбити одну й ту саму мішень.

"Метод Хітча"

Рейтинг IMDB: 6.6/10.

Жанр: Комедія, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 118 хвилин

Рік виробництва: 2005

Головний продюсер: Джеймс Лесситер

У центрі сюжету фільму "Метод Хітча" – Алекс "Хітч" Хітченс, професійний "лікар для побачень", який навчає чоловіків, як завойовувати серця жінок. Коли Хітч зустрічає і закохується в Сару, цинічну журналістку світської хроніки, він опиняється на незвіданій території, намагаючись застосувати свої власні стратегії, щоб завоювати її серце.

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"Диявол носить Прада"

Рейтинг IMDB: 6.9/10.

Жанр Комедія, Драма

Країна виробництва США, Франція

Тривалість 109 хвилин

Рік виробництва: 2006

Головний продюсер Венді Файнерман

Фільм "Диявол носить Прада" розповідає історію Енді Сакс, розумної, але наївної журналістки-початківця, яка влаштовується на роботу асистенткою до впливового і вимогливого редактора модного журналу Міранди Прістлі. Коли Енді починає орієнтуватися в жорстокому світі високої моди, вона переживає комічні і повчальні перетворення. Балансуючи між особистою чесністю та вимогами роботи, Енді відкриває для себе складнощі влади, амбіцій та цінність залишатися вірною собі.

"Містер Бін на відпочинку"

Рейтинг IMDB: 6.4/10.

Жанр: Комедія

Країна виробництва: Великобританія, Франція, Німеччина

Тривалість: 90 хвилин

Рік виробництва: 2007

Головний продюсер: Пітер Беннетт-Джонс

Фільм "Містер Бін на відпочинку" розповідає про незграбного та ексцентричного містера Біна. Вигравши квиток до Канн, містер Бін розпочинає веселу пригоду, сповнену курйозів та хаосу.

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