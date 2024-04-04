Постійно носять 'маску'! Названо знаки зодіаку з 'подвійним' обличчям

Деякі люди постійно приховують свої справжні емоції за маскою і дуже мінливі. Вони можуть бути надзвичайно чуйними та ніжними, але за мить спалахують гнівом та влаштовують скандал. За словами астрологів, йдеться про Стрільців, Скорпіонів і Близнюків.

Стрілець

Стрілець – знак зодіаку із двоїстою особистістю. Він може бути привабливим і веселим, але коли гарний настрій залишає його, про це знають усі навколишні. Стрілець може виявити своє невдоволення і навіть накинутися зі звинуваченнями на ні в чому не винну людину. Це примхливий знак зодіаку, який орієнтується передусім на свої почуття. Його близькі вже звикли до перепадів його настрою, але для людей, які його погано знають, така ситуація може бути вкрай стомлюючою.

Скорпіон

Скорпіон дуже часто прикидається милою і доброзичливою людиною, щоб отримати якусь перевагу. Його підхід до життя грунтується на оцінці прибутків та збитків. Тому, якщо він знає, що зможе досягти успіху з чиєюсь допомогою, він буде чемним, чуйним, веселим і дбайливим. Однак, коли він відчуває, що перемога в його руках, він починає ставитись до інших з холодною байдужістю і дає їм зрозуміти, що вони для нього більше не важливі.

Близнюки

Близнюки за своєю природою дуже мінливі та непостійні у своїх почуттях. З одного боку, вони хочуть бути товариськими, сповненими сил і радості, але іноді почуваються пригніченими та невпевненими. Тоді вони закривають від людей і залишаються наодинці із собою. У них неспокійна душа, через що їм хочеться постійно пізнавати світ. Їхні стосунки нестабільні та досить поверхневі, адже Близнюки люблять часто змінювати оточення.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.