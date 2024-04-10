Посібник садівника у квітні: які овочі та квіти сіяти на розсаду

Квітень – напружений місяць для завзятих садівників і городників, адже це ідеальний час для посіву розсади як овочів, так і квітів. Щоб допомогти вам у плануванні садово-городніх робіт, UAportal склав список рекомендованої розсади для висадки у квітні, а також правильні методи її вирощування.

Овочі для квітневої розсади:

Посадка овочів на розсаду у квітні дозволяє отримати більш ранній урожай. Ви можете посіяти насіння як на підвіконнях, так і в теплицях:

Огірок

Висівати розсаду огірків можна протягом усього квітня. Бажано попередньо замочити насіння в сольовому розчині (3 г солі на 100 мл води). Занурте насіння, а ті, що спливуть, викиньте, оскільки хороше насіння піде на дно. Потім загорніть насіння у вологу тканину і дайте йому прорости протягом 2-3 днів. Висадіть огірки на глибину 4 см і накрийте горщики спандексом або агроволокном.

Помідор

Помідори також можна висівати на розсаду у квітні. На відміну від огірків, насіння томатів зазвичай не потребує замочування. Посадіть насіння на глибину 1 см і накрийте контейнери плівкою. Для забезпечення правильного росту розсаді томатів потрібна температура не нижче 20°C і мінімум 12 годин світла на добу.

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Капуста

Перед посівом капусти на розсаду рекомендується проростити насіння. Спочатку загорніть насіння в кілька шарів марлі і занурте в теплу воду на 10 хвилин, а потім у ванну з холодною водою. Дайте йому відпочити при кімнатній температурі протягом доби. Висійте капусту у вологий ґрунт, а після сходів перенесіть горщики в прохолодне приміщення.

Перець

Хоча перець зазвичай висівають у березні, його також можна висаджувати на розсаду у квітні. Цей овоч погано переносить пересадку, тому рекомендується використовувати одноразові стаканчики. Пам'ятайте, що перець теплолюбний і потребує близько 14 годин щоденного освітлення та регулярного поливу.

Баклажани

Хоча баклажани зазвичай висівають на розсаду в березні, їх можна висаджувати і у квітні. Їх можна вирощувати як з пересадкою, так і без неї. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт не був надмірно политий і забезпечуйте достатню кількість сонячного світла. Як тільки розсада баклажанів досягне висоти близько 20 см з 7-8 листками, її можна пересаджувати у відкритий ґрунт.

Кабачки та патисони

У деяких випадках кабачки і патисони можна висаджувати розсадою у квітні. Однак ці овочі не дуже добре переносять пересадку. Тому краще відразу садити їх у відкритий ґрунт, коли встановиться тепла і сприятлива погода.

У квітні можна починати висівати на розсаду наступні квіти:

– Однорічна айстра

– Жоржина однорічна

– Чорнобривці

– Іпомея (кручені паничі)

– Петунія

– Дельфініум

– Маргаритки

– Дзвіночки

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