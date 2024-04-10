Як правильно поливати редиску, щоб вона була смачна та соковита: відповідь городників

Редис – це одна з перших культур, яка радує нас своїм урожаєм навесні. Її можна вирощувати як у парниках, так і на відкритих грядках, оскільки вона стійка до холоду.

Цей коренеплід дозріває дуже швидко, зазвичай за 20-40 днів після проростання. Він потребує достатньої вологості, тому необхідно забезпечити регулярний полив, але з дотриманням певних правил, про них пише ProstoWay.

Читайте також: Що варто посадити на одній грядці з редькою

Правила поливу редиски

Важливо підтримувати регулярний полив. Якщо рідко, але об’ємно поливати, редис може потріскатися. З нею трапиться те ж саме, якщо надворі зачастили дощі.

Недостатній же полив призведе до того, що коренеплоди будуть гіркими та з порожнинами всередині. Ідеальний варіант поливу – це щоденно вранці або ввечері. У спекотну і суху погоду поливати потрібно двічі на день, щоб земля завжди залишалася вологою. Так редис буде соковитим і дуже смачним.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як правильно вирощувати редиску, аби її не їли черв'яки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!