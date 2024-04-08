Подвоїте врожай: що варто посадити на одній грядці з редькою

Редис є невеликим, але водночас соковитим та корисним коренеплодом, який можна виростити навіть на невеликих ділянках або в горщиках. Для забезпечення щедрого врожаю критично важливо вибрати підходящі рослини-сусіди для редьки.

Про них та про культури, які не варто садити поруч з цим коренеплодом, розповідає UAportal. Інформацією поділились Ukr.Media.

Редиска ідеально поєднується на грядці з такими овочами, як морква та цибуля. Також ефективно висаджувати поруч зелень, включаючи петрушку, кріп, базилік чи цибулю-порей. Ці культури не лише гармонійно поєднуються за смаком, але й будуть збагачувати одна одну поживними речовинами під час росту. Крім того, запашні трави залучають до грядок корисних комах, таких як бджоли та джмелі, що сприяє кращому запиленню.

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При вирощуванні редису слід утриматися від його розміщення поряд з капустою та чорнобривцями, адже вони можуть вступати в конкуренцію за поживні ресурси та простір на грядці.

Необхідно забезпечити, щоб редис мав достатньо сонячного світла та не заливати його водою. Грунт повинен бути насичений поживними речовинами та м’яким перед тим, як почати посів. Обираючи підходящі рослини-сусіди для редису та забезпечуючи належний догляд, ви зможете зібрати щедрий врожай і регулярно радувати себе свіжими, хрусткими коренеплодами.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як правильно вирощувати редиску, аби її не їли черв'яки.

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