Розуміння емпатії: як спілкуватися та підтримувати інших у складні періоди

Розуміння та демонстрація емпатії до інших життєво важливі. Дізнайтеся, як створити безпечний простір, підтверджувати емоції, пропонувати підтримку, практикувати активне слухання та моделювати емпатійну поведінку з порадами від UAportal.

По-перше, важливо зрозуміти ситуацію людини та її точку зору. Знайдіть час, щоб вислухати і співпереживати без осуду. Почніть розмову і дозвольте людині поділитися своїми думками і почуттями, даючи можливість повністю висловитися.

Переконайтеся, що створили безпечне та сприятливе середовище, в якому людині буде комфортно відкритися. Підтвердіть їх досвід та емоції. Дайте людині зрозуміти, що розумієте і визнаєте її почуття, навіть якщо не відчували такої самої ситуації.

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Емпатія має на увазі визнання та оцінку їхньої точки зору, не намагаючись змінити або мінімізувати їх емоції. Далі запропонуйте свою підтримку та запевнення. Переконайте людину, що готові допомогти. Дайте зрозуміти, що готові вислухати чи дати пораду.

Виявіть щиру стурбованість та зацікавленість їх благополуччям і дайте зрозуміти, що готові підтримати їх протягом усього періоду. Крім того, практикуйте активне слухання. Це означає повністю бути присутнім і залученим до розмови.

Приділяйте людині всю свою увагу, підтримуйте візуальний контакт і давайте вербальні та невербальні сигнали, щоб показати, що активно слухаєте. Виявляйте емпатію та розуміння не тільки щодо цієї людини, але й щодо взаємодії з іншими. Моделюйте емпатичну поведінку, активно намагаючись зрозуміти різні точки зору, враховуючи емоції інших та реагуючи зі співчуттям.

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