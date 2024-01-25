Ви ніколи не станете багатими, якщо продовжите вживати цю фразу

Гроші – це один з важливих аспектів нашого життя. Вони дають нам можливість купувати все, що нам потрібно, і реалізовувати свої мрії. Тому не дивно, що багато людей прагнуть привернути гроші у свій дім.

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Існує багато різних способів зробити це. Одні люди вірять у магію та талісмани, інші – у силу позитивного мислення та дій.

Що потрібно робити, щоб привернути гроші в дім

Згідно з вченням феншуй, потрібно, аби в домі завжди був порядок. Тримайте ваш будинок буде чистим і акуратним. Це допоможе створити позитивну енергію, яка притягуватиме гроші.

Не тримайте у своєму домі зламані або пошкоджені речі. Вони символізують руйнування та злидні.

Розставте у своєму домі предмети, які символізують гроші. Це можуть бути статуетки, картини або інші прикраси із зображенням грошей, багатства або успіху.

Будьте позитивними та оптимістичними. Віра в те, що ви заслуговуєте на гроші, допоможе вам їх залучити.

Які фрази відлякують удачу та гроші

Існують слова та словосполучення, які можуть відлякати удачу та гроші. Ось деякі з них:

"У мене немає грошей" – ця фраза програмує вас на те, що ви завжди будете бідними.

"Я не можу собі цього дозволити" – ця фраза також блокує ваш фінансовий успіх.

"Я не щасливий чи не щаслива" – якщо ви не щасливі, то і гроші до вас не прийдуть.

Чому не можна говорити фразу "У мене немає грошей"

Коли ви говорите "у мене немає грошей", ви запускаєте негативний ланцюжок подій. Ви починаєте думати про себе як про бідну людину, і це відображається у вашому житті. Ви починаєте поводитися відповідно до цього образу, і це ще більше заганяє вас у бідність.

Щоб змінити ситуацію, потрібно змінити своє мислення. Почніть говорити про себе як про успішну людину, яка має достатньо грошей для того, щоб купувати все, що їй потрібно. Коли ви будете думати про себе таким чином, ви почнете притягувати гроші у своє життя.

Звичайно, це не означає, що ви повинні перестати економити гроші та планувати свій бюджет. Просто не дозволяйте собі думати про себе як про бідну людину.

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Серед заборонених фраз є й такі:

"Нічого собі" - це означає, що у вас нічого не буде.

"Буду винен" - ви програмуєте себе на те, що ви будете жити в боргах.

"Добре там, де нас немає" – ви відкладаєте своє життя, не помічаєте щасливих моментів.

"Не в грошах – щастя" – якщо ви хочете, подорожувати, купувати потрібні речі, то якраз гроші й потрібні.

"Я ніколи не стану багатим" – ви даєте установку, що ніколи не вчините дій, які приведуть вас до достатку.

"Всіх грошей не заробиш" – це фраза-блок, на те, що ви зможете заробити.

"Хіба це гроші?" – Неповага до грошей призведе до їхньої втрати.

"Я маю економити" – такою фразою ви перекриваєте собі прихід грошей.

"Відкладати на чорний день" – краще відкладати на мрію.

Намагайтеся не вимовляти ці фрази і взагалі забудьте про можливість їх використання.

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