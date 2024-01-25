Повня у січні 2024 року принесе потрясіння: чого чекати і чим загрожує

Повня у січні 2024 року відкриває новий астрологічний цикл. У багатьох з'явиться шанс змінити долю та виконати новорічні обіцянки. Вовчий Місяць, що зійде на небі наприкінці місяця, принесе із собою вібрації впевненого та пихатого Лева.

Це вогненний знак зодіаку, котрий любить браваду і не ухиляється від складних завдань. Подивіться, як це явище вплине на вас і що означає повня у січні з точки зору астрології.

Повня відбудеться 25 січня 2024 року. Кульмінація цього явища очікується о 18.53. Енергія Лева вплине на ваше самопочуття та дасть мотивацію до дії. Вплив повні в січні відчуватиметься протягом декількох днів до і після цього незвичайного явища.

Січнева повня 2024 року також є першою повнею нового року і відбувається за шість днів до кінця місяця. Цей час сприяє підбиттю підсумків і закликає взяти ситуацію у руки.

Що означає повня у січні?

Плани та рішення, які ви записали на аркуші паперу наприкінці 2023 року, не повинні опинитися в ящику забуття. Попередня груднева повня у знаку Рака повернула вас до спогадів, а ностальгійний настрій сприяв бажанню змін.

Енергія січневої повні спонукає не відкладати важливе. Якщо ви відчуваєте, що у глибині є проблеми, які потребують втручання, не відкладайте. Призначте зустріч, чесно поговоріть і змиріться з тим, що сталося. Зробивши це, не озирайтесь назад. Повня у січні – час привести свої емоції в порядок і спокійно та впевнено приступити до реалізації нових ініціатив.

Повня у Леві

Лев допомагає посилити вплив космічної енергії. Майбутня повня у січні збагатиться його впливом. Це вогненний знак зодіаку, який не зазнає протидії, готовий допомогти та включитися до нових проєктів. Він ніколи не забуває про своїх близьких, але й не застрягає у маніпулятивних іграх. Це риси, що характеризують Лева. Відчути їх можна під час повні:

бажання вдатися до пригод і відхилитися від безпечного розпорядку;

готовність внести видимі зміни – на роботі, у стосунках, фінансах;

відсутність страху конфронтації;

встановлення здорових кордонів та здатність розпізнавати маніпуляції;

внесення себе до списку життєвих пріоритетів;

турбота про соціальний бік життя;

відмова від консерватизму на користь спонтанних реакцій;

потреба бути поміченим;

підвищена мотивація. Лева не бентежать первісні труднощі.

Повня у Леві 2024: які зміни відбудуться?

Повня у Леві – шанс змінити свій підхід до вирішення життєвих перешкод. Місячна енергія, посилена вібраціями Лева, допоможе змінити ваш спосіб мислення і почуттів. Проблеми та привид невдачі вже не будуть такими страшними. Якщо ви приймете космічні вібрації, почнете бачити, скільки хороших змін може статися. Лев ставиться до них як до виклику та можливості продемонструвати свою підприємливість та винахідливість. Прийміть вчення та відкрийтеся новому. Ось що вас може очікувати під час січневої повні:

нові професійні пропозиції;

ідея записатися на курси для здобуття нових навичок;

відкриття нових талантів;

втрата терпіння;

потреба бути чесним – з іншими та із самим собою;

відкритість для соціальних пропозицій – поїздок, вечірок, вечерь та інших зустрічей;

відчуття себе недооціненим - вам захочеться зробити щось, щоб інші звернули на вас увагу і подивилися на вас інакше, ніж раніше.

Повня у Леві – це момент, щоб прокинутися і взяти ситуацію під контроль. Емоції, які ви тривалий час пригнічували, вийдуть на поверхню. Коли ви звільнитеся від станів, що зв'язують вас, відчуєте полегшення і свободу.

Лев, як вогненний знак зодіаку, не терпить жодних обмежень. Він завжди віддає перевагу правді замість солодкої брехні. Чесність – його пріоритет та єдиний можливий шлях у стосунках іншими людьми.

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Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.