Повня у вересні – важливий момент для трьох знаків зодіаку

Повня – досить поширене явище, оскільки зазвичай воно відбувається раз на місяць. Однак цей вересень буде особливим у багатьох відношеннях. Варто до цього добре підготуватися і користуватися цим незвичайним моментом. Немає єдиного рецепту, як найкраще пережити майбутні часи, але у нас є для вас кілька порад.

Вереснева повня називається Повним Урожайним Місяцем. Трохи рідше можете зустріти терміни Повний Місяць Жнеця, Кукурудзяний Місяць або Ячмінний Місяць. Як неважко здогадатися, витоки цього явища лежать у сільському господарстві. Кінець вересня – час інтенсивного збирання врожаю.

Кожна людина має різну чутливість і може по-різному реагувати на повню. Багато що залежить від того, на якому етапі життя ми зараз перебуваємо. Знак зодіаку також має значення. На три з них особливо вплине вересневий Ячмінний Місяць.

Овен

Повня Жнеця потрапляє у ваш знак, що вплине на те, як ви себе почуваєте і поводите себе зараз. Ви можете відчувати різкі перепади настрою та напади агресії, що перемежуються епізодами смутку та невпевненості в собі. Зараз не час приймати рішення та вирішувати нові завдання. Відкладіть це хоча б до наступного тижня, а тепер зосередьтеся на турботі про себе. Вам потрібен спокій, багато сну, здорова їжа та присутність того, хто підтримає вас, але також контролюватиме ваші емоції.

Лев

Тепер ви матимете багато енергії – і до вас прийдуть ідеї. Варто використати цей момент творчо. Не бійтеся ризику. Помилки є частиною успіху, і ніхто не знає, як на них вчитися. Скористайтеся Урожайним Місяцем, щоб почати реалізовувати свої плани та втілювати у життя свої мрії. Ви можете зробити багато прямо зараз.

Скорпіон

Вереснева повня – хороша можливість прислухатися до себе. Подумайте, чого ви хочете і що хотіли б змінити у своєму житті. Можливо, ви трохи заблукали і не можете знайти дорогу. Замість того, щоб йти в неправильному напрямку, зупиніться та спробуйте знайти свою мету та своє щастя.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.