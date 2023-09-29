Повня в Овні розпалить вогонь у житті чотирьох знаків зодіаку

Чи відчуваєте ви останнім часом напруження, що зростає з кожним днем? Коли Місяць у Овні сходить на небі, відбувається обмін енергією у просторі. Стихія вогню внесе хаос у міжособистісні стосунки. Певним знакам зодіаку доведеться виборювати своє майбутнє.

Повня в Овні покаже нам, як ми діємо, виходячи з его, і як ми беремо ситуацію під контроль. Це явище розкриє найтемніший бік нас. Очікується вулкана емоцій під впливом Місяця у стихії вогню.

Місяць в Овні може ускладнити ухвалення важливих рішень. Щоб впоратися з цим завданням, запитайте себе, в якому напрямку ви рухаєтеся і де відчуваєте страх, що паралізує. Марс, управитель Овна, – безстрашний воїн. Коли його енергія сильна, ми маємо шанс подолати наші глибоко укорінені страхи.

Овен

Повня у вашому знаку зодіаку може зробити вас трохи егоїстичним. Ви відчуєте бурхливі емоції, завдяки яким зрозумієте, що переросли і що треба відпустити. Ви встанете на духовне роздоріжжя, щоб вибрати новий шлях розвитку. Також чекайте, що рішення, які ви приймете в цей місяць, будуть піддані критиці з боку ваших близьких. Змінитись непросто. Довіртеся процесу своєї гострої інтуїції.

Телець

Ви ставите під сумнів свій минулий вибір? Повня в Овні стане для вас грубим пробудженням. Ви будете змушені розширити свою свідомість. Квадрат Венери та Урана у цій фазі створить несподівану напругу у коханні. Будьте готові до кармічних ситуацій, які відразу змінять ваше життя. Ключ у тому, щоб здатися долі та відпустити бажання контролювати. Що б не трапилося, це призначено вам.

Терези

Це ваш місяць, але не ваша фаза місяця. Овен – ваша протилежність по зодіаку. Чекайте на сильну реакцію інших. Ви станете більш обізнаними про те, як з вами поводяться. Навіть незважаючи на те, що у вас є сталеві нерви, ви більше не зможете терпіти несправедливість. Настав час відмовитися від токсичних людей та звичок, які змушують вас йти на дно, а не рости. Не робіть нічого, що проти вас, навіть якщо це приносить комусь велике задоволення.

Лев

Вогняна повня спонукає вас до важких розмов. Венера зараз управляє знаком Лева, розпалюючи вашу пристрасть, бажання та нервозність у серцевих справах. Слідкуйте не лише за тим, що кажете, а й за тоном своєї мови. Хоча чесність зараз піде вам на користь, будьте якомога м'якше. В іншому випадку ви викличете драму, яка матиме для вас пекельні наслідки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.