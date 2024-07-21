Повня 21 липня переверне життя чотирьох знаків зодіаку: на них чекають зміни

Повня 21 липня 2024 року виявиться особливою датою для чотирьох уродженців зодіакального кола, на яких чекають грандіозні зміни. За словами астрологів, у списку Тельці, Близнюки, Козороги та Водолії.

Телець

Планета Уран буде у знаку Тельця, але це не означає повернення до звичного та комфортного – гороскоп закликає уродженців знаку шукати щось нове. Якщо Тельці придивляться до пропозицій, які до них надходять, то зможуть знайти нові джерела доходу і кардинально змінити життя. Ризикніть - і не пошкодуєте!

Близнюки

Коли повня сходила у Козерозі, Марс був у знаку Близнюків. Це означає, що в житті уродженців знаку будуть важливі і дуже раптові зміни. Близнюки отримають заряд енергії, що підштовхне до особистісного розвитку. Гороскоп також закликає вас не стримуватись у висловленні своєї думки. Навіть якщо вона відрізняється від думки групи, будьте чесні у тому, що ви думаєте.

Козоріг

Недарма повня припала на знак Козорога. Це астрологічне явище віщує багато сил та енергії для здійснення задуманого. Сила і рішучість Козорогів дозволять їм втілити в життя найсміливіші мрії. Найближчими днями вам точно не будуть страшні жодні перешкоди. Це ідеальний час для вирішення складних завдань.

Водолій

Місяць у знаку Козорога зійшовся з Плутоном, що знаходився у знаку Водолія. Ця положення нагадує, що уродженці знаку не можуть тікати від того, що є пітьмою в душі. Будьте готові до того, що деякі таємниці можуть бути розкриті, але це необхідно, щоб відчути спокій. Незабаром ви відчуєте позитивний ефект трансформації.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.