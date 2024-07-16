Підставлять підніжку за першої ж нагоди: названо найпідступніші знаки зодіаку

Деякі люди відрізняються підступністю та здатні на підлі вчинки. За словами астрологів, завдати удару в спину можуть Риби, Овни та Скорпіони. Читайте детальніше!

Риби

Милі і завжди мрійливі Риби можуть по-справжньому роздратуватися і перетворити життя "противника" на пекло. Уродженці знаку – відмінні друзі, віддані, вірні, але рівно доти, доки все йде за планом. Як тільки ви їх розлютите, вони використовують усі способи, щоб зробити ваше життя по-справжньому нещасним. Вони без вагань розкриють ваші секрети, просто щоб завдати вам якомога більше шкоди. І саме тоді, коли ви найменше цього очікуєте.

Овен

Овни пристрасні, темпераментні, уперті та сильні люди. За мить, навіть якщо ви ненавмисно чи зовсім невинно зробите щось, що їм не подобається, полетять іскри. Уродженці знаку можуть застосувати проти вас найпідступніші та маніпулятивні тактики. Якщо трапляється щось, що спричиняє біль, Овни сприймають це як прямий напад.

Скорпіон

Скорпіони здатні дуже швидко завоювати прихильність та довіру. Багато хто потрапляє в повну залежність від уродженців знаку і хоче бути поруч із ними. Але найменше вагання "кине" вас у "чорний список". Якщо ви довіряєте свої найбільші таємниці Скорпіонам, то будьте готові, що вони розкриють їх, коли ви зовсім до цього не готові.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.