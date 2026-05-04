Чому з віком жир відкладається на талії і так важко худнути?

Нове відкриття вчених

Вже чимало блогерів-науковців написали про це важливе відкриття. І я також напишу, але піду далі: окрім констатації фактів, допишу практичні рекомендації.

Дослідження проводилося City of Hope, один із провідних медичних та дослідницьких центрів, який спеціалізується гна онкології, діабеті та серйозних хронічних захворюваннях. Посилання на дослідження під постом.

Спочатку дослідження пропводилося на мишах, але з подальшою перевіркою на людських клітинах у лабораторних умовах.

Дослідження з City of Hope вважаються високонадійними і перевіреними, адже там працюють провідні науковці, є надсучасне обладнання і чіткі етичні стандарти.

Як результати цього дослідження можуть бути корисними для людей, ми ж не миші?

З віком наш організм змінюється, і це стосується не лише зморшок чи сивини. Дослідження, опубліковане в журналі Science, виявило, що у середньому віці в тілі (не лише мишей, людейтакож) з’являється особливий тип клітин-попередників жирової тканини — CP-A (committed preadipocytes), які активно сприяють накопиченню жиру саме в черевній порожнині, і організм буквально "вмикає програму накопичення жиру", навіть без переїдання.

Що це за клітини?

У молодому віці наш організм має баланс між клітинами, що накопичують жир, і тими, що його спалюють. Але з часом з’являються CP-A клітини, які мають високий потенціал до розмноження та перетворення на жирові клітини.

Саме ці CP-A клітини відповідають за те, що:

жир накопичується швидше, навіть при тому ж харчуванні, якого людина дотримувалася раніше;

важче схуднути, бо нові клітини вже "вкорінились"

змінюється розподіл жиру — більше вісцерального (навколо органів), який небезпечний, бо створює запалення.

Чим це відкриття важливе для нас, людей?

Розуміння цього процесу допомагає пояснити, чому з віком стає складніше підтримувати здорову вагу. Це також відкриває нові можливості для розробки методів боротьби з віковим ожирінням та пов’язаними з ним захворюваннями.

Що можна зробити?

Хоча ми не можемо зупинити час, є способи впливати на процеси в нашому тілі:

Рухайтеся щодня

Активність "гальмує" перетворення CP-A клітин на жир.

М’язи виділяють спеціальні ь "антижирові сигнали" -- білки міокіни, які гальмують ожиріння. Покращується чутливість до інсуліну.

Навіть 30 хвилин ходьби щодня — вже сигнал: "ще не час накопичувати жир!"

Їжте "анти-жиро-накопичувальну" їжу:

Ягоди, зелений чай, куркума, оливкова олія — містять поліфеноли, які "заспокоюють" CP-A і гальмують їхнє "розмноження".

Омега-3 (лляна олія, риба, в капсулах) зменшують активність генів, що стимулюють жир.

Не забувате про білок: він допомагає зберігати м’язи й пригнічує апетит. Тому білкова страва має бути в кожному прийомі їжі

Спіть глибоко

Під час сну знижується рівень гормонів стресу, які "підштовхують" CP-A до розмноження.

Хронічне недосипання = більше сигналів до накопичення жиру.

Контролюйте стрес

Хронічний стрес високий кортизол активація CP-A.

Допомагають: різні методики дихання, прогулянки, магній (треонат, цитрат), тиша.

Питання:

Чи помічали Ви, як складно підтримувати стабільну вагу?

Що Вам допомагає?