Чому не можна спати перед дзеркалом: народні прикмети

Чому не можна спати перед дзеркалом

Дзеркала – це звичні предмети інтер'єру, які зазвичай знаходяться у спальнях та ванних кімнатах. Окрім практичного використання, люстерка зберігають незліченну кількість таємниць і секретів, а ясновидці часто вважають їх потужними магічними об'єктами. UAportal розповідає, чим сон перед дзеркалом може бути небезпечним.

Віддзеркалення негативу

Важливо пам'ятати, що дзеркала мають потужну енергетику, оскільки вони "відображають" все, що ви проєктуєте на них. Тому дуже важливо не дивитися в дзеркало, коли ви перебуваєте в поганому настрої, оскільки це посилить негатив. Бажано також не дивитися в дзеркало о 3 годині ночі, оскільки вважається, що цей час є піковим періодом надприродної активності.

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Викрадення душі

Під час сну душа людини вразлива. Негативні сутності, що мешкають у дзеркалі, можуть активізуватися вночі і вкрасти душу. Це повір'я пов'язане з незрозумілими та раптовими смертями.

Небезпека для дітей

Не рекомендується вішати дзеркало в дитячій кімнаті. Душа малої людини може потрапити в пастку сутностей з потойбічного світу, що призведе до серйозних хвороб малюків.

Нагадаємо, ми розповіли про вплив розбитого дзеркала на людину.

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